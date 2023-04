Cómo Gabriela Neme armó la fake news de las embarazadas en Formosa

La diputada provincial de Juntos por el Cambio fue señalada por sus vínculos con Daniel Suizer, un expolicía local acusado de armar la falsa noticia en 2021.

Daniel Suizer, un expolicía formoseño exonerado de la fuerza, fue el responsable de elaborar la fake news que aseguraba que había embarazadas escondidas en los montes de Formosa en 2021 junto con la diputada provincial de Juntos por el Cambio Gabriela Neme.

Así fueron señalados Suizer y Neme en Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial en C5N. Según mostraron los periodistas, ambos tuvieron una conversación en un vivo de Facebook momentos antes de que se difundiese la noticia falsa sobre las embarazadas en la que se escucha a Neme afirmar: "Ya le envié el material a Paula".

La diputada provincial de JxC hizo referencia así a Paula Bernini, la periodista de TN que difundió la noticia por primera vez en un informe de Telenoche Investiga de El Trece, en marzo de 2021. Según afirmaba, había embarazadas que iban a parir a los montes de Formosa por temor a cesáreas forzadas y separación de sus bebés. Cabe recordar que la fake news fue finalmente desmentida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de ese año.

Suizer fue señalado como exasesor de Neme, diputada reconocida por otros escándalos en Formosa durante la pandemia. Por ejemplo, es recordada la vez en la que fue detenida por participar de una movilización de comerciantes que pedían trabajar en los meses de cuarentena en la capital formoseña, momento en el cual terminó filmándose en vivo desde el patrullero denunciando ser "una presa política".

Sin embargo, ahora Suizer cortó su vínculo con Neme y expuso sus "shows". Según aseguró el expolicía, Neme "ya sabía un día antes que iba a ser detenida. Ella se hacía detener". "Yo de Neme he visto 500 shows pero no he visto ningún resultado".

Más allá de Neme, Suizer es cercano a Juntos por el Cambio en general, y de hecho tiene fotos con dirigentes nacionales como Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Además, en sus redes suele realizar publicaciones contra el gobierno del Frente de Todos. El periodista Mauro Federico aseguró que Suizer es visto como "un pesado" y es "temido" por los periodistas formoseños.

La fake news de las embarazadas en Formosa y la desmentida de la CIDH

En abril de 2021, el Procurador general de Formosa, Sergio López, y el fiscal Rubén Gon desmintieron una nota del Canal 13 en la que se afirmaba que había 86 embarazadas refugiadas que no recibían asistencia en el monte de la localidad formoseña El Potrillo. Con testigos del barrio, entrevistas a los integrantes de las poblaciones originarias y con cifras oficiales de los gestantes en la zona, los funcionarios judiciales comprobaron que las mujeres denunciantes recibieron dinero para mentir a cámara y que las imágenes fueron grabadas en otro lugar.

La situación fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en julio de ese año la CIDH levantó las medidas cautelares otorgadas tras una denuncia que indicaba que siete mujeres fueron "maltratadas" y estaban escondidas en el monte formoseño ya que "no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto".

Días después, la periodista Paula Bernini hizo un descargo en Todo Noticias. Lejos de pedir disculpas por difundir información falsa, desde TN apostaron a la grieta y dijeron que se trata de "un relato K". Además sostuvieron que la CIDH no afirmó que se trató de datos falsos sino que no encontró información para constatar lo denunciado.