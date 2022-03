Marcó del Pont: “Debemos garantizar que las políticas de ajuste y desestabilización del macrismo no vuelvan a la Argentina”

La titular de la AFIP aseguró que “la deuda es hija de las políticas de desregulación cambiaria, financiera y comercial que implementó el gobierno de Macri”.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que “debemos garantizar que las políticas de ajuste y desestabilización del macrismo no vuelvan a la Argentina”. Por otra parte, planteó que el acuerdo con el FMI es "consistente con nuestras políticas de crecimiento".

“Tenemos claro que el FMI no cambió. Sabemos qué intereses representa. Pero lo cierto es que las condiciones del entendimiento son consistentes con nuestras políticas en materia de crecimiento, creación de empleo, distribución del ingreso. No nos limita la posibilidad de avanzar con las transformaciones estructurales necesarias para arrojar oxígeno en materia de generación de divisas”, expresó.

En declaraciones radiales, la funcionaria enfatizó que “la deuda es hija de las políticas de desregulación cambiaria, financiera y comercial que implementó el gobierno de Macri”. En ese sentido, consideró que “debemos garantizar que las políticas de ajuste y desestabilización del macrismo no vuelvan, el principal desafío que enfrentamos es garantizar la unidad necesaria para que nuestro proyecto político no se trunque”.



Marcó del Pont ponderó que “el entendimiento con el FMI no condiciona las regulaciones cambiarias vigentes”. La economista que está al frente de la AFIP precisó que sostener los mecanismos y herramientas de administración del mercado de cambios “es muy importante porque los procesos desestabilizadores de la Argentina, como el que experimentamos con el macrismo, tienen su origen en la decisión política de desregular los frentes cambiario, comercial y financiero que luego dan lugar a los procesos de hiper endeudamiento”.

Consultada sobre la política en materia de tarifas la funcionaria expresó que “el esquema planteado es una opción virtuosa porque al considerar la variación de los salarios garantiza que no se afecte la capacidad de compra. La variación en las tarifas es consistente y coherente con nuestro objetivo que es que continúe la recuperación del poder adquisitivo”.

La funcionaria precisó que la AFIP profundizará el trabajo en materia de fiscalización y control sobre los sectores de mayor capacidad contributiva a través de la utilización de distintas herramientas como la explotación de la información sobre cuentas de argentinos en el exterior.

“Estamos haciendo un enorme esfuerzo para profundizar el intercambio de información sobre las colocaciones financieras de argentinos en el exterior que no están debidamente declaradas. Parte de la letra chica del entendimiento con el FMI tiene que ver con profundizar las herramientas que tenemos para fiscalizar desde la AFIP”, indicó Marcó del Pont.

Asimismo, la titular de la AFIP destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas del organismo para optimizar los controles sobre el sector agropecuario. “La digitalización de la carta de porte, el documento utilizado para el traslado de granos, es un hito en materia de fiscalización que permite garantizar la trazabilidad en la comercialización. Además, a partir de la utilización de las imágenes satelitales provistas por ARSAT vamos a poder contrastar lo que declaran los productores con lo que efectivamente generan”.