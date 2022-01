Heller, sobre el FMI: "Un default tiene consecuencias gravísimas"

El diputado Nacional destacó la intención del Gobierno Nacional de seguir negociando con el Fondo y descartó al default como una posibilidad.

El diputado nacional Carlos Heller dialogó con El Destape Radio en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y descartó que Argentina entre en default. En esa línea, insistió con la postura del Gobierno Nacional de reforzar las negociaciones y el apoyo internacional.

"Si se llega a un acuerdo razonable para los intereses de la Argentina, que vengan a controlar que la Argentina los cumpla no tendría que ser una traba para avanzar en el acuerdo", arrancó Carlos Heller al aire de Habrá Consecuencias. "El problema es que tengamos la deuda y quiénes llevaron a la Argentina a esta situación y toda la amplitud que eso sirnigica", afirmó.

Sobre la propuesta de nuestro país ante el FMI, el legislador apuntó que "la Argentina eligió el camino de negociar y en esa negociación plantea un recorrido partiendo de premisas básicas como que el programa le permita crecer para poder pagar sobre el crecimiento y no sobre el ajuste, un tema en el que el Gobierno no puede ceder".

En ese sentido, remarcó que "los datos del 2021 muestran que Argentina tiene capacidad de recuperación y de generar ingresos que permitan ir afrontando las obligaciones de manera razonable para que los recursos puedan ser reinvertidos en la mejora de la calidad de vida de argentinas y argentinos, no castigos a través de las tasas de interés, no imposiciones que conspiren contra ese objetivo principal".

Sobre el déficit fiscal, Heller consideró que "el problema es cuando se quiere corregir y hay varias posibilidades como endeudarse, emitir o aumentar los ingresos". "La que queda es achicar los gastos, no hay magia y esa es la discusión. Argentina se niega a achicar los gastos porque eso es ajuste y sufrimiento", advirtió al tiempo que propuso que "Argentina tiene que seguir negociando con firmeza, con sus posiciones, manteniendo la disposición a acordar y no la de acordar cualquier cosa".

Sobre las versiones de los medios militantes de la crisis, el legislador descartó el default, aunque dio precisiones sobre sus consecuencias. "Un default puede tener consecuencias de todo tipo, gravísimas", alertó. "Se te caen los créditos con todos los organismos internacionales y tendríamos consecuencias comerciales para el sector privado, ni hablar de los bonos argentinos o las posibilidades de inversión en los procesos productivos", indicó.

"No puedo creer que la salida sea el default, una consecuencia a la que nos impulsen porque no hay disposición de la contraparte a negociar. Que la Argentina proponga el default como solución sería un error importante", expresó y aclaró: "Es mi opinión personal, no estoy dando información porque no la tengo".

"Argentina tiene todavía casi 700 millones de dólares de los derechos especiales de giro, que es la plata que nos dieron con la que les estuvimos pagando. Se pasa por alto que les pagamos con plata de ellos y que no salió de las reservas", agregó.

Hacia el final de la entrevista, el legislador sugirió: "Yo seguiría negociando, si llega la fecha y hay que hacer ese pago lo haría y seguiría negociando y buscando apoyos internacionales. Si se cae, se tiene que caer porque la contraparte tiene una intransigencia que no permite acuerdos y no porque Argentina no mantiene una firme posición de negociar".

"El no pago de una cuota no genera que Argentina entre en default porque, según los reglamentos del Fondo, hay seis meses de gracia en una situación como esa", completó.