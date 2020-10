El tipo de cambio oficial como el actual, con el agregado del porcentaje del 30 por ciento del impuesto solidario sería "altamente competitivo" para la economía. Sin embargo, el ex director regional para el Fondo Monetario Internacional consideró que el precio que refleja el paralelo, en torno a los 200 pesos como marca el blue, está "totalmente fuera de línea y es exagerado".

"Creo que un tipo de cambio como el actual más el solidario sería altamente competitivo", opinó en declaraciones a Radio Rivadavia. Actualmente el tipo de cambio oficial, a través del que se realizan las operaciones de comercio exterior, es de 83,5 pesos por dólar, mientras que el llamado "dólar turista", que es el que Loser tomó como ejemplo convertirlo en oficial, está a 109 pesos. Si se incluye la alícuota de 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, el valor alcanza a los 138,50 pesos.

"El tipo de cambio tiene que ser bastante depreciado. No hablamos del tipo de cambio que se tenía en 2002 o 2003. Ese fue un punto tremendamente depreciado. No creo en algo por el estilo", aclaró Loser.

En referencia a las negociaciones que lleva a cabo el Gobierno con el FMI, el ex burócrata del organismo anticipó que "va a pedir que se sincere el valor del dólar, en el sentido de poner un tipo de cambio más realista comercial y tener un tipo de cambio financiero más flexible". El economista viene insistiendo en que el FMI le pedirá al Gobierno que devalúe rápidamente el peso, aceptará que desdoble el tipo de cambio y podría aportar cerca de 3.000 millones de dólares si la Argentina los solicita para enfrentar la corrida cambiaria.

"Este sistema es caótico y el Gobierno no puede manejar tantos tipos de cambio", evaluó el economista y ex direrctivo del FMI. En tanto, argumentó que "una devaluación o depreciación sin programa económico no puede servir", y alertó que el Gobierno no tiene "un plan claro fiscal ni monetario".