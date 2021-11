El gobierno confirmó el pago al FMI en diciembre y la llegada de Rusia para inversiones

Sobre el pago del próximo vencimiento del FMI, la funcionaria se limitó a decir: "Sí, la idea es hacer el pago".

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, confirmó este jueves el pago del vencimiento del Fondo Monetario por 1900 millones de dólares. Se trata de un compromiso que solo podía evitarse con un acuerdo antes de diciembre, con lo cual estaba casi descartada por el mercado. En el marco de esas negociaciones con el Fondo, anticipó el arribo de un Fondo Soberano Ruso con intenciones de invertir en el país.

Durante la conferencia que brindó después de la reunión de gabinete, la funcionaria aseguró que "a fines de diciembre vamos a recibir al Fondo Soberano Ruso, a lo que sumo la reunión que mantuvo el sábado el príncipe de Arabia Saudita, para dialogar sobre las relaciones bilaterales y las oportunidades de inversión".

Todesca rechazó que esos contactos tengan una relación directa con la negociación con el FMI. "Es inversión para la Argentina y no para otro tipo de inversiones del que hablan algunos medios", aclaró.

Mejora de actividad

La secretaria detalló parte de lo conversado durante la reunión de Gabinete. "Estamos viendo un conjunto de variables que están mostrando una reactivación de la actividad económica", señaló Todesca. "El crecimiento se ubicará este año en torno del 10% luego de tres años de recesión, lo que es una buena noticia, y ya estamos 2,8% arriba del nivel de diciembre de 2018", dijo. Detalló que esa mejora responde a que viene traccionando bien el consumo, la inversión y el sector externo. "La inversión va a crecer este año 30 por ciento", anticipó .

También comentó que la industria se recuperó y ya se ubica 8,1 puntos por encima de los registros de 2019. "Se recuperó además la producción nacional y para eso doy dos números: el 73 por ciento de los patentamientos de maquinaria agrícola son de origen nacional, mientras que el 54 por ciento de la venta de autos es también de origen nacional", detalló la secretaria de Relaciones Económicos Internacionales.

Resaltó también la recuperación en el empleo, con 10 meses consecutivos de crecimiento para los asalariados registrados. "Las suspensiones se dieron vuelta. No perdieron el empleo sino que lo recuperaron. Recuperamos desde el punto más bajo 140.000 empleos", afirmó Todesca.

Dólar y reservas

Respecto de las últimas medidas aplicadas por el Banco Central para cuidar las reservas, la funcionara aseguró que el equipo económico viene trabajando para la recuperación de ese stock. "Siempre dijimos que el sector externo es un indicador para mirar y ya tenemos una superávit comercial de 13.900 millones de dólares", detalló.

Sobre el plan plurianual, se está trabajando entre el Gobierno y el FMI. "Queremos el mejor acuerdo posible y es una negociación de envergadura", agregó Todesca.

En cuanto al dólar, sostuvo que el objetivo "es cuidar las reservas para tener los dólares para seguir creciendo".

"No podemos subsidiar viajes al exterior en cuotas fijas y en pesos, pero sí lo hicimos para compra de maquinaria para la pyme. Porque es un subsidio para un sector que no lo necesita. Eso no quiere decir que haya ahora quien no lo pueda financiar, pero es un grupo menor, porque tienen sus ahorros en dólares y pesos", concluyó.