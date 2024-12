El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó oficialmente este jueves que ya inició negociaciones con el gobierno de Javier Milei por un nuevo programa con el organismo, sobre el filo del vencimiento del actual programa, a fin de año.

Así lo anunció la vocera del Fondo, Julie Kozack, en su conferencia de prensa habitual, de la que participó El Destape. "Las autoridades (argentinas) han expresado formalmente su interés en avanzar hacia un nuevo programa y las negociaciones están en marcha", reveló al respecto.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De esta forma, el organismo admitió que ya comenzó a hablar sobre un nuevo programa pese a que todavía no finalizaron las últimas dos revisiones del programa actual (la novena y la décima) y que, por lo tanto, no se sabe oficialmente si Argentina cumplió con los objetivos planteados para esos trimestres.

Sobre este punto, Kozack señaló que "no es inusual para las autoridades dejar que un acuerdo existente expire sin que se completen todas las revisiones, mientras consideran avanzar hacia un nuevo programa apoyado por el Fondo".

El actual Programa de Facilidades Extendidas (EFF), acordado por Martín Guzmán a inicios de 2022, termina ahora a fin de año. Por lo que, de no cerrarse un nuevo acuerdo, Argentina debería comenzar a devolver en 2025 los dólares prestados en el programa Stand-By cerrado con Mauricio Macri en 2018.

Durante el año próximo, el país debería devolver al FMI unos 3.000 millones de dólares, parte de los 24.000 millones de dólares que debe devolver en total a todos sus acreedores. Esas divisas no están, y por ello la urgencia de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, en negociar un nuevo programa que pueda posponer nuevamente el calendario de vencimientos.

Aun así, Kozack no precisó si estas negociaciones sobre un nuevo programa incluyen la posibilidad del envío de dólares extra por fuera de los 44.500 millones ya prestados a Macri, que Milei y Caputo quieren para poder salir del cepo en 2025 sin sobresaltos cambiarios.

Pese a la posibilidad de saltearse la aprobación de las últimas dos revisiones para acordar directamente un nuevo programa, resulta evidente que dos de los tres objetivos trimestrales, los de reducción del déficit y de las transferencias del Banco Central al Tesoro, se cumplieron con creces.

Al contrario, también resulta obvio que la meta de acumulación de reservas netas del Banco Central (con corte al final de septiembre), quedó lejos del objetivo, unos 2.000 millones de dólares por debajo. Entonces, al avanzar directamente hacia un nuevo acuerdo, el gobierno de Milei probablemente se evite tener que pedir al Fondo un waiver (o "perdón" por un leve desvío de alguna de las metas), que podría tener consecuencias negativas para la estabilidad macroeconómica actual, todavía frágil, de cara a los mercados.

La cuestión de las reservas no es el único punto en el que el FMI hace la vista gorda. Ante una consulta de El Destape sobre si al organismo de crédito le preocupa que Argentina atraviese el 2025 sin un presupuesto aprobado, Kozack se limitó a responder que "no (va) a comentar sobre las negociaciones en curso en el Congreso", pese a que las sesiones ya terminaron y el Gobierno confirmó que no habrá sesiones extraordinarias.

Noticia en desarrollo