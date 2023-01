Raverta reiteró que 800.000 personas no podrán jubilarse si no se trata la ley previsional

La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, alertó hoy en Corrientes que son casi 800.000 personas de todo el país las que no podrán jubilarse este año si la oposición no trata la ley de pago de deuda previsional.

"Es una situación muy grave: son casi 800 mil personas en todo el país; son hombres y mujeres que tal vez tengan 20 o 25 años aportados y no van a poder jubilarse”, advirtió Raverta en la ciudad correntina de Ituzaingó, donde inauguró una oficina de Anses.

La funcionaria, que destacó que el desplante de los bloques opositores en el Congreso a la norma previsional perjudica a 21.000 personas en Corrientes, manifestó que "no se van a poder jubilar porque esta ley no está vigente, ya que los diputados de la oposición no bajaron a sesionar en diciembre".

"Por eso necesitamos que esta ley se trate y los diputados que antes decidieron no discutirla ahora lo hagan", subrayó.

Raverta compartió hoy con jubilados la apertura de la oficina de Anses en la ciudad distante 230 kilómetros de la capital provincial, donde también entregó la jubilación número 8.000 del programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado a una madre correntina.

La nueva oficina de Anses en Ituzaingó es un edificio de 240 metros cuadrados, construido en un predio cedido por la Entidad Binacional Yacyretá, cuya presidenta del Consejo de Administración, Ana Almirón, destacó que "detrás de cada trámite de Anses hay una historia de vida, hay una problemática familiar, y sobre todo en los sectores más vulnerables".

“Esta es la gestión nacional que nos enorgullece, es la gestión nacional que queremos para las correntinas y correntinos, primero la gente y no los dirigentes, que entiendan los de la oposición que acá estamos nosotros gestionando para la gente más vulnerable, desde un Estado Nacional presente hoy en esta oficina de Anses”, indicó la exsenadora.

Desde 2021 y en lo que va de este año, el organismo previsional lleva inauguradas 64 oficinas y puso en valor 45 más, en tanto que actualmente lleva adelante 29 obras simultáneas en todo el país, informó el organismo.

Con información de Télam