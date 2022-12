Lanzan programa exportador 2023 con objetivo de superar el récord de US$ 100 mil millones

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto lanzó hoy el Plan Nacional de Promoción de Exportaciones 2023 con el que apunta a superar la cifra récord de 100 mil millones de dólares alcanzada este año.

"Así como este año hemos cumplido esos 100 mil millones de dólares, el año que viene vamos a estar superándolos, vamos a estar por encima de los 105 mil millones de dólares de exportaciones", dijo el canciller Santiago Cafiero, al presentar el programa en el Palacio San Martín.

Señaló que "el año pasado presentábamos el programa de exportaciones 2022, donde pusimos un objetivo de alcanzar los 100 mil millones de dólares de exportaciones entre bienes y servicios y este año estamos logrando ese récord en Argentina".

"A veces tenemos que poder valorar entendiendo donde estábamos y a donde hemos llegado y valorar no solamente el logro, está marca de 100 mil millones de dólares, sino todo el trabajo recorrido", sostuvo.

Detalló que "cereales y oleaginosas es el 45% de las exportaciones de nuestro país pero hay proyectos para incorporar valor" y consideró que "todo el desarrollo alrededor de los recursos naturales y la producción de nuestros recursos naturales tiene que ser incorporando valor y arraigo".

Asimismo, afirmó que "el sector de servicios basados en conocimiento es clave" porque "nos permiten poder generar clusters, enclaves productivos en todo el territorio nacional".

Cafiero observó que en la actualidad hay "un mundo que cambió debido a la guerra, los insumos, la crisis de suministros" y que "Argentina encuentra en este escenario de incertidumbre, sin ser deshumanizante pero poniéndolo en ese plano, muchas oportunidades".

"Tenemos que avanzar a paso firme como lo hicimos este año que fue un año récord; el año que viene tiene que ser el año en que Argentina consolide su programa de exportación" dado que "atrás del crecimiento sostenido de la Argentina están las posibilidades de generar una mayor cantidad de puestos de trabajo".

Agregó que "las empresas con perfil exportador pagan mejores sueldos, algunas en el mismo rubro llegan a pagar un 150% más, necesitamos más empresas exportadoras", hay que "mejorar la oferta exportable y que esa oferta exportable sea la elegida en todo el mundo", subrayó.

En el marco de un encuentro llevado a cabo en la sede de la Cancillería, otro de los expositores, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, dijo que el programa de exportaciones es "una decisión política muy acertada" debido a que apunta a "generar acciones que nos permitan atender esta problemática que tiene nuestro país que es la restricción externa de dólares".

Dijo que en 2021 las exportaciones del agro superaron los 54 mil millones de dólares y que este año entre enero y octubre se llegó a los 50 mil millones de dólares, lo cual "cuando proyectamos nos da un incremento de 15 mil millones de dólares interanual".

Bahillo se refirió también a la "incertidumbre por la sequía" que atraviesa el sector agropecuario y señaló que el fenómeno de la Niña tenderá "a mejorar el año próximo, si bien es prematuro avanzar en una estimación sobre cómo puede impactar".

Además, debido a la guerra en Ucrania "posiblemente tengamos mejores precios" en 2023, agregó el funcionario.

En este contexto, dijo que se trabaja "fuertemente" para "validar nuestros procesos productivos" y eliminar barreras arancelarias que otros países ponen "por cuestiones comerciales".

"El mundo está generando barreras arancelarias que tienen que ver con cuestiones que son nobles, que tienen que ver con el cuidado del ambiente, la denominación de origen, la sostenibilidad ambiental, pero está faltando rigor técnico porque estos criterios se basan en subjetividades", afirmó.

Remarcó que "nuestros procesos productivos son absolutamente perfectibles pero podemos sostener que nuestra huella hídrica, huella de carbono, la inocuidad y lo saludables que son nuestros alimentos permiten el ingreso a cualquier rincón del planeta".

A su turno, la secretaria de Energía, Flavia Royon, dijo que "Argentina tiene mucho para ofrecer puede ser un proveedor confiable de energía al mundo" y remarcó que "el Gasoducto Nestor Kirchner va a garantizar la seguridad energética para argentinos y argentinas, y en el corto plazo permitirá aumentar las exportaciones a nivel región".

"El sector energético está embarcado en un tren de inversiones y tiene posibilidad de pasar de un saldo negativo de 5000 millones de dólares a un saldo positivo en 2026 de 8000 millones de dólares y convertirse en el segundo complejo exportador del país", aseguró.

Remarcó que "el tren de inversiones ya partió y es muy difícil que esto vuelva atrás".

Por último, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, señaló que "en el último trimestre las exportaciones de economía del conocimiento llegaron a 7600 millones de dólares, vuelve a alcanzar un récord, es el tercer sector y la balanza es claramente positiva".

Consideró que "tenemos una matriz de exportaciones en Argentina que está primarizada" y que también hay primarización del talento de nuestra gente, una cosa es que exportemos productos de nuestra gente y otra es que exportemos el trabajo de nuestra gente".

"Tenemos que generar las condiciones legislativas para que el trabajo de nuestra gente quede acá y exportemos con agregado de valor", indicó.

Además, consideró que para impulsar las exportaciones de todos los sectores "si no agregamos ciencia y tecnología va a ser imposible" y que "el sector científico tiene que trabajar de la mano del agro".

"Si no agregamos valor, si no generamos trabajo no vamos a tener un país que crezca y una sociedad que pueda distribuir mejor nuestros recursos", remarcó Filmus.

De cara a 2023, el programa exportador anticipa 305 acciones con 130 ferias, 80 misiones comerciales y 60 acciones de posicionamiento para visibilizar los productos y servicios del país en el mundo, incorporando como nuevos sectores en el Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones (Cpppe) a los de innovación y medio ambiente, y complejos como el la economía circular, llegando así a 400 cámaras representadas en el mismo.

