Con baja demanda de China, la soja cayó a mínimos de nueve meses

A contramano, el trigo cerró nuevamente con ganancias y alcanzó valores máximos desde agosto pasado.

La soja volvió a caer y registró la cotización más baja de los últimos nueve meses y medio, ya por debajo de los U$S 455 por tonelada en el mercado de Chicago. A contramano, el trigo cerró nuevamente con ganancias y alcanzó valores máximos desde agosto pasado.

El contrato de noviembre de la oleaginosa disminuyó 0,9% hasta los U$S 454,06 la tonelada, mientras que el de enero lo hizo por 0,8% para ubicarse en U$S 457,92 la tonelada. Al respecto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señaló que "los contratos de soja concluyen la rueda con nuevas caídas y tocan un mínimo en 9 meses y medio luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informara la semana pasada que las existencias de poroto en el país norteamericano se ubicaban considerablemente por encima de lo anticipado".

En tanto, los subproductos acompañaron la tendencia bajista, con una merma del 0,9% en la harina hasta los U$S 355,05 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 0,1% para cerrar a U$S 1.291,23 la tonelada. Por su parte, el trigo avanzó 0,2% hasta los U$S 277,97 la tonelada, y tocó el valor máximo desde mediados de agosto "apuntalado por compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión". Además, "el USDA informó que en la semana anterior se exportaron 611.000 toneladas, superando las estimaciones de los operadores, lo cual da indicios de una mayor demanda externa que da soporte a las cotizaciones", precisó la BCR.

Por último, el maíz en su posición de diciembre perdió 0,1% para ubicarse en U$S 212,88 la tonelada, mientras que el contrato de marzo finalizó sin cambios y el resto de las posiciones ajustaron al alza. "Si bien el avance de la cosecha presiona a los precios, señales de una mayor demanda de exportación dan soporte a las cotizaciones", sostuvo la BCR.

Para finalizar, el ente agregó que "el USDA informó que las exportaciones de la semana previa alcanzaron 808.000 toneladas, el mayor volumen semanal en dos meses y reportó una venta por 426.000 toneladas con destino México, la transacción con mayor volumen desde fines de agosto".