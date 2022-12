FATCA: el primer informe sobre evasión fiscal de argentinos en Estados Unidos llegará en 2024

La AFIP recibirá los datos personales de la persona identificada como titular, sin importar que se trate de un individuo o una sociedad conformada.

El primer informe sobre evasión fiscal de argentinos que tienen cuentas no declaradas en Estados Unidos llegará recién el 30 de septiembre de 2024. Argentina y Estados Unidos firmaron la semana pasada el acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y todavía resta delinear los últimos aspectos técnicos para poner en funcionamiento el entendimiento a partir del 1º de enero, a través del cual se espera obtener información masificada que será analizada por la AFIP.

El acuerdo publicado por el organismo de control fiscal norteamericano (IRS) estipula que si el mismo entra en vigencia a partir del 1º de enero, la información recabada abarcará todo el año calendario y Estados Unidos enviará el informe el 30 de septiembre de 2024. En caso de que el FATCA no se ponga en funcionamiento el 1º de enero de 2023, la distribución de los datos se postergaría al 2025. Sin embargo, los gobiernos de Argentina y Estados Unidos confían en que todo estará listo para poner en marcha el esquema de colaboración el año que se avecina.

El acuerdo también atacará la evasión en la conformación de sociedades

El Gobierno viene de firmar con Estados Unidos el acuerdo de intercambio de información que le permitirá monitorear de manera automática los datos de cuentas bancarias y de inversión financiera de argentinos no declaradas en el país de Joe Biden. La AFIP trabaja en afinar los detalles técnicos para poner en marcha el pleno funcionamiento del sistema que permitirá visualizar un capital sin declarar estimado en US$ 100.000 millones. Desde el Frente de Todos destacan que el entendimiento rompe con un cerco tributario de gran magnitud.

Ahora, el organismo fiscal norteamericano (IRS) deberá informar a Argentina sobre las Cuentas Reportables Argentinas, definidas como Cuentas Financieras mantenidas en instituciones financieras de Estados Unidos, cualquiera sea su tipo, y cuyos titulares sean residentes argentinos. La AFIP recibirá los datos personales de la persona identificada como titular, sin importar que se trate de un individuo o una sociedad conformada, el número de cuenta y el nombre del banco, el monto pagado en concepto de intereses, dividendos, saldos, regalías o cualquier tipo de ingresos.

Desde la AFIP hablan del acuerdo como el más importante de los últimos años ya que permitirá contar con una masa informativa sin precedentes. El cruce de información no tendrá umbral y abarcará tanto a personas físicas como jurídicas, según pudo saber El Destape. Como el entendimiento no modifica ninguna base imponible, no hay requerimientos para someterlo a una discusión legislativa. Solamente se notificará al Congreso de Estados Unidos para ponerlo en funcionamiento.

Los equipos técnicos de AFIP trabajan en los últimos detalles para readecuar el sistema tributario mediante la aplicación de un software de seguridad que fue solicitado por Estados Unidos para cerrar el acuerdo. También se desarrollaron reuniones con las entidades bancarias nacionales para se readapten bajo esta nueva normativa de seguridad.

A partir del 1º de enero, el entendimiento tendrá efectos prácticos en la vida real ya que a partir de ese momento todo argentino que quiera abrir una cuenta en Estados Unidos va a tener que presentar una declaración jurada. Es decir, ninguna entidad de ese país se expondría a abrir una cuenta que se encuentre sin declarar.

A contramano de las especulaciones iniciales, todos los estados del país del Norte serán alcanzados por la reglamentación, como los paraísos fiscales en Dakota del Sur o Delaware, pero también en Florida o en Nueva York.

El Gobierno apuesta al blanqueo

El proyecto de blanqueo de capitales que diseña el ministerio de Economía y se presentará en los próximos días en el Congreso permitirá al Gobierno destinar recursos al pago de deuda con el FMI, apuntalar las pymes, el programa de becas Progresar y solventar obras de infraestructura energética.

La iniciativa establece que se destinará el 20% de los recursos a un fondo específico a crear para el pago de obligaciones con el FMI, un 20% a las Pymes, 20% a las becas Progresar, y un 40% a programas y proyectos de la Secretaría de Energía para exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural. La exteriorización de divisas en moneda extranjera o activos financieros se podrán efectuar con el pago de una alícuota, pero sin sanciones penales o civiles en la Justicia.