Estafa piramidal con criptomonedas: tips para evitar caer en una y cómo funciona el mercado

Estafa en San Pedro

La localidad de San Pedro se convirtió en el foco de atención en los últimos días porque casi todo el pueblo fue víctima de una gran estafa creada por la plataforma "RainbowEx", que prometía altos rendimientos con criptomonedas. ¿Cómo evitar caer en una estafa y qué señales tenés que tener en cuenta para estar alerta?

Según Iñaki Apezteguia, fundador de “Crossing Capital” y experto en criptomonedas, es crucial realizar una investigación exhaustiva antes de invertir para evitar caer en este tipo de fraudes. Apezteguia sugiere verificar el origen y mecanismos de las inversiones, así como evitar propuestas que prometan rendimientos extraordinarios en un corto plazo sin riesgo.

Las claves para tener en cuenta y confirmar si es o no una estafa

"Antes de realizar una inversión se debe: investigar el origen de la propuesta, cómo se genera el rendimiento, cuál es el mecanismo de entrada y de salida, cuáles son los tiempos de ejecución de esa propuesta, quiénes están atrás de esto, si es un equipo, una empresa, una organización, si es reconocida en el ambiente o no, dónde está registrada, y sobre todo no dejarse llevar por propuestas de rendimientos extraordinarios en el cortísimo plazo y que supuestamente no tiene ningún riesgo. Toda inversión tiene riesgo. Y justamente como proponemos en Crossing Capital, para no depender de un solo proyecto, lo mejor que uno puede hacer es diversificar, comprar buenos proyectos, comprarlos en forma periódica, y siempre pensando en el largo plazo.”

Al día de hoy, dicha estafa piramidal continúa. Siguen apareciendo víctimas y aparecen nuevos casos en otras provincias como Chaco, Santa Fe, Mendoza y en el partido de Vicente López.

Estafas con criptomonedas: cómo evitarlas

Consejos clave para evitar caer en una estafa piramidal con criptomonedas

Existen plataformas seguras donde es posible optimizar el rendimiento de las inversiones. Lo importante es que el dinero siempre quede en manos del usuario, y que a la vez , si existen ofertas y promesas en donde asegurar que se duplicará el dinero de manera automática, es algo que no ocurrirá y menos de manera inmediata. “Con Crossing Capital buscamos democratizar el acceso a las inversiones en criptomonedas, ofreciendo herramientas para que cualquiera pueda invertir con confianza.” Indica Iñaki Apezteguia.

Consejos clave para evitar estafas con criptomonedas:

Rentabilidad irreal: Ninguna criptomoneda puede ofrecer rendimientos diarios del 1-2 % en dólares. Estas promesas son señales de alerta. Investigación previa: Antes de invertir, es esencial investigar la plataforma y asesorarse con profesionales que no se enfoquen en resultados rápidos. Diversificación: No concentrar todas las inversiones en criptomonedas ni en una sola moneda. Diversificar es fundamental para gestionar riesgos.