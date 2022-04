Martín Guzmán se reunió con el embajador de los Estados Unidos

Repasaron la agenda bilateral y las oportunidades de cooperación en materia económica. Stanley se había reunido con Cristina Kirchner durante la semana.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo esta tarde en el Palacio de Hacienda un encuentro con el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, con quien repasó la agenda bilateral y las oportunidades de cooperación en materia económica entre ambas naciones.

“Muy buena reunión con el embajador de los Estados Unidos. Trabajamos para seguir fortaleciendo el desarrollo de las oportunidades de cooperación económica entre nuestras naciones, especialmente en el campo de la energía”, sostuvo Guzmán tras el encuentro. Del encuentro participó también la secretaria de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales del Ministerio de Economía, Maia Colodenco, y Ernest Abisellan, Consejero de Asuntos Económicos, Ciencia, Tecnología, Medioambiente y Salud de la embajada norteamericana.

Stanley se había reunido con Cristina

Durante la semana, la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió a Stanley para pedirle colaboración con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores del Frente de Todos que propone crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión.

La iniciativa establece que el aporte del blanqueo "no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero". Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

El proyecto indica que "en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%", y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte "corren el riesgo de tener una pena en prisión", tal como lo estipula la ley vigente. La norma también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país, "cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina".

Para poner en vigencia esta figura, se presentará otro proyecto de ley que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, anticipa la iniciativa. Las principales naciones del mundo crearon legislación en este sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras.

Se propone también que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a esta información y así acelerar los procesos investigativos. Los senadores del Frente de Todos plantean que “así como una justicia que llega tarde no es hacer justicia, un Estado que recibe información financiera o fiscal, en forma tardía, es un estado bobo que no resguarda los bienes jurídicos o los intereses de los argentinos que debe proteger.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país. De ellos se encuentran declarados ante la AFIP sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020”.