El sector comercial apuesta por la relación Trump- Milei para zafar del proteccionismo

Los temores por cómo las políticas proteccionistas de Donald Trump pueden afectar a Argentina son un hecho. En este contexto, el sector comercial local nucleado en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) deposita sus esperanzas en aumentar las exportaciones del sector servicios o, alternativamente, en que la relación estrecha que Javier Milei espera tener con el presidente electo de los Estados Unidos evite que la suba de aranceles alcancen al país.

Tras la victoria del republicano, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) salió a advertir sobre esta cuestión, al señalar en un documento oficial que los esperados "incentivos para la relocalización de la producción en Estados Unidos, particularmente en sectores industriales estratégicos" puede "reducir las oportunidades para proveedores argentinos de insertarse en la cadena de suministro estadounidense o dificultar la competitividad de productos argentinos en ese mercado". Y añadió, en ese sentido, que "la estrategia de reducir los déficits comerciales de los EEUU con dichos países puede llegar a impactar en los sectores exportadores argentinos que compiten en el mercado estadounidense".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este escenario es reconocido por la CAC, que anticipa que Trump "está anunciando un incremento de aranceles en frontera", según señaló Marcelo Elizondo, secretario de la institución, quien habló a El Destape marcando la postura institucional de la propia cámara. Sin embargo, la CAC apuesta a una serie de elementos que puedan compensar estas dificultades.

La primera apuesta es que la relación privilegiada que Milei espera tener con el mandatario norteamericano electo pueda evitar que esta política comercial afecte a la Argentina. "Probablemente la política arancelaria de Trump no va a ser uniforme, sino que se va a adaptar a distintos tipos de países. Creo que va a tener aranceles altos contra China. Probablemente va a poner aranceles para países que no estén alienados a sus intereses geostratégicos, pero quizás mantenga excepciones para países alineados con los Estados Unidos en su política arancelaria. Si es así, habría que ver si la Argentina es víctima de aranceles o no", agregó Elizondo al respecto.

La relación estratégica privilegiada, podría generar, a su vez, "incentivos para inversiones de empresas de los Estados Unidos en la Argentina, en rubros que van desde los minerales, sobre todo la energía, y eventualmente la economía basada en el conocimiento de las nuevas tecnologías", señaló el directivo de la cámara comercial.

En segundo lugar, la CAC también espera que la suba arancelaria pueda ser compensada con la baja de impuestos internos. "Yo no miraría la cuestión arancelaria separada de lo demás, sino que hay que considerar que Estados Unidos va a tener una política integral en la cual va a haber mucha baja de costos" a través de la "reducción de impuestos, reducción de gasto público con un redimensionamiento del Estado y eliminación de regulaciones varias", afirmó Elizondo en ese sentido.

En ese marco, el secretario de la CAC aclaró que "los aranceles tienen vigencia en todo el mundo siempre contra el comercio de bienes físicos, de manufacturas o de productos primarios, pero no de servicios", sobre los que, al contrario, "van a tener más vigencia la reducción de impuestos, de regulaciones y de gasto público". Es decir, podría tratarse de un contexto propicio para incrementar las exportaciones del creciente sector de la economía del conocimiento en Argentina, lo que puede verse potenciado por la "gran reducción de regulaciones en la industria tecnológica" que impulsa Trump.

Por último, Elizondo marca el optimismo de la CAC en que la influencia del mandatario electo norteamericano a través del Departamento del Tesoro permita "la promoción de financiamiento a través de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el sector público. Hay distintas señales relativas a que es muy probable que Trump impulse algunos desembolsos dentro de un nuevo programa".