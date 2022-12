Baja el petróleo al ceder la intensa nevada en EE.UU. y ante el aumento de Covid en China

El precio del barril de petróleo bajó hoy en Nueva York como consecuencia de un alivio en las condiciones climáticas que permitieron reanudar el suministro luego del paso de una intensa tormenta de nieve que bloqueó plantas y refinerías en todo el país y ante el temor que China vuelva a los confinamientos luego de que se informara un aumento en el número de infectados por el Covid-19.

En el New York Mercantil Exchange (Nymex), el barril de la variedad WTI cayó 1% hasta US$ 78,70; mientras que, en Londres, el tipo Brent bajó 1,4% y se negoció a US$ 83,10.

China había comenzado a relajar sus estrictas restricciones contra la pandemia y había dispuesto que a partir del próximo 8 de enero, las personas que ingresaban al país no tendrían que hacer cuarentena.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, en los últimos días aumentaron los casos de Covid-19 y las imágenes que llegan de los hospitales inundados con pacientes empiezan a preocupar.

Se calcula que unas 250 millones de personas han contraído la enfermedad en los últimos meses, lo cual derivó en estrictos confinamientos y paralizó la actividad económica, afectando la demanda de crudo.

Los inversores esperan que reservas comerciales de crudo en los Estados Unidos hayan disminuido la semana pasado con respecto a la semana anterior.

Mañana la Administración de Informaciones de la Energía (EIA) publicará los datos de los inventarios de crudo y combustibles y según una encuesta realizada por The Wall Street Journal, los analistas y operadores estiman que el stock de crudo y derivados ha disminuido como consecuencia del paso de la tormenta Elliot.

En tanto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha firmado un decreto que prohíbe exportar petróleo a aquellos países que apliquen un tope al precio del crudo ruso.

Este veto comenzará el 1 de febrero de 2023 y durará, como mínimo, cinco meses, hasta el 1 de julio.

La medida responde al tope de US$ 60 por barril impuesto al crudo ruso por la Unión Europea, el G7 y Australia en respuesta a la invasión rusa sobre Ucrania.

El mandatario ruso ya informó el pasado domingo de que a principios de esta semana anunciaría la respuesta del Kremlin al tope occidental de US$ 60 (56,5 euros) por barril.

La respuesta anunciada contempla la prohibición del suministro de petróleo y productos derivados desde la Federación Rusa "a quienes prescriben un precio máximo en los contratos", reportó la agencia TASS.

Los contratos de futuros de gas natural para entrega en enero cayeron 11% y se negociaron en US$ 4,70 por millón de BTU.

Con información de Télam