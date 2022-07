Salarios e inflación: gremios buscan reabrir paritarias y movimientos sociales piden más ayuda en Entre Ríos

La provincia no está ajena a la difícil situación nacional. Creciente preocupación, mesa de diálogo con el Gobierno y clima de movilización.

La escalada inflacionaria golpea duro al bolsillo de los trabajadores argentinos. Entre Ríos no está ajena al escenario nacional de crisis. Los incrementos se notificaron -y se sintieron- rápidamente. Ante una coyuntura adversa, son diversos los gremios que han alzado su voz solicitando una reapertura anticipada de paritarias y un adelantamiento de los tramos firmados. A la par, movimientos sociales encabezan manifestaciones pidiendo que se tomen medidas extraordinarias, que colaboren a mejorar el día a día de una porción importante de la población.

"Nosotros hace tiempo impulsamos medidas para los sectores más vulnerados. Apenas asumió Juan Zabaleta como ministro de Desarrollo Social, presentamos un plan para crear 10 mil puestos de trabajo en construcción y servicios de acompañamiento en seis meses. Es más, creemos que en un año se podría haber llegado llegar al millón. Sin embargo, consideramos que el gobierno hizo oídos sordos y luego del acuerdo con el FMI sólo ha logrado que los dólares que podían sostener la economía de una forma pareja hayan terminado por disparar la inflación. Porque por más que digan que no, el dólar tiene que ver con la formación de precios y la especulación", explicó a El Destape, Julián Jarupkin, coordinador provincial de Libres del Sur-Barrios de Pie.

El dirigente social consideró que la disparada de precios "se siente más en los barrios, donde el 60% de los ingresos van a los alimentos". Y apuntó: "Además, los vecinos compran en locales de cercanía, que tienen precios más altos que supermercados o grandes superficies. Las promociones no llegan, los Precios Cuidados no llegan, los acuerdos de precios tampoco. Entonces la inflación que nosotros relevamos, a través de nuestro propio centro estadístico, termina marcando siempre un 2% o 3% por encima de lo que oficialmente se informa desde Indec".

Desde Libres del Sur-Barrios de Pie se realiza un trabajo barrial exhaustivo. Se reparte mercadería que envía Nación, junto a donaciones voluntarias: "Lo más impactante es cómo la inflación se ha comido el salario de la clase media, mucho más de aquellos que no llegan a un salario mínimo o tienen un trabajo informal. Por eso, seguimos organizándonos y visibilizando la problemática".

El jueves pasado, Barrios de Pie y otros movimientos sociales se manifestaron en Paraná y otros puntos del país. El principal pedido fue el de un bono extraordinario, junto al avance de un plan de reconversión de planes sociales por trabajo genuino y una amplitud en la apertura de programas, especialmente del Potenciar Trabajo: "También solicitamos que la mercadería llegue con más rapidez. Hoy hay atrasos, y eso resiente la labor en merenderos y comedores".

Por el lado de los gremios, algunos han pedido medidas urgentes, mientras que otros se mantienen a la expectativa, en función de lo firmado previamente. En todos, asimismo, reina la preocupación por lo que está sucediendo.

"Nosotros creemos que la actual escalada inflacionaria impacta directamente en los trabajadores, estamos convencidos de que debe haber una nueva hoja de ruta que permita que los precios se estabilicen y el bolsillo de la clase media no se resienta", explicó a El Destape, Juan Carlos Navarro, secretario General de La Bancaria de Entre Ríos. Y agregó: "Lógicamente este escenario nos preocupa y nos llama a estar atentos y movilizados. Porque además los promedios son generales, pero después hay quienes remarcan por el impacto del dólar, quienes suben por miedo y quienes aumentan por las dudas. Y a la par, hay gente que tienen mayores o menores gastos, de acuerdo a sus vicisitudes personales. En ese contexto, quienes pierden son todavía más".

La Bancaria cerró para 2022 un acuerdo del 60%. De ese porcentaje, los trabajadores ya han recibido un 51% de incremento en lo que va el año. Es decir, por el momento, están por encima de la inflación. Asimismo, creen que habrá que reabrir la paritaria hacia fin de año: "Hace pocos nos acreditaron un 17% y queda un 9% más para octubre. Consideramos que vamos a llegar, prácticamente, empatados con la variación de precios oficial para a época. Es decir, sin perder, pero sin ganar. Por eso seguramente solicitaremos una revisión de la pauta con los empresarios".

Para cerrar, Navarro hizo alusión a la movilización de la CGT prevista para el 17 de agosto: "Queremos manifestarnos, especialmente contra aquellos que están llevando adelante maniobras especulativas, con el solo objeto de generar una devaluación. Contra aquellos que interponen sus intereses personales y partidarios por sobre las necesidades de todo un país. Vamos a mostrar que estamos presentes, que estamos dispuestos a dar la lucha en la puja distributiva". De igual modo, y para finalizar, el gremialista subrayó: "También creemos que debe ser un llamado de atención para el gobierno, para que revierta este escenario inflacionario que nos perjudica, y para que entienda que el reparto debe ser equitativo para todas las partes".

Atento al contexto, el gobierno provincial convocó para a los gremios estatales (UPCN y ATE) y docentes (Agmer, AMET, Sadop y UDA) a una mesa informal de diálogo. Allí, el gobernador Gustavo Bordet ofreció un 10% de aumento adelantado respecto de lo firmado (45,45%), a liquidarse con los haberes de julio. Además, la promesa de un 6,16% más del acuerdo paritario vigente que se abonará con los sueldos de agosto. "Alcanzaremos el 45,45% de aumento que acordamos en abril y en las próximas semanas concretaremos la convocatoria a nuevas paritarias para lo que resta del año. Escuchamos a los gremios y cumplimos con el compromiso para que los salarios le ganen a la inflación", expresó el mandatario entrerriano a través de las redes sociales.

Para cerrar, Bordet subrayó: "Podemos tomar estas medidas porque Entre Ríos hoy tiene equilibrio fiscal. Fue un trabajo arduo en el que mejoramos sustancialmente la calidad del gasto público que nos permite responder a las necesidades de la población, incrementar la obra pública y promover el trabajo".

"Nosotros no lo tomamos como una propuesta, siquiera como un ofrecimiento. Fue un anuncio", apuntó a El Destape, Carina Domínguez, secretaria Gremial de UPCN. La sindicalista resaltó que, más allá del pago del 10% por complementaria que dio a conocer la administración provincial, aún hay "demandas que no tienen respuestas". "Parece que en el Estado hay empleados de primera y empleados de segunda, y no queremos más eso. Lo que buscamos es poner a todos en un pie de igualdad. Por eso le exigimos al gobierno que la paritaria formal, en la Secretaría de Trabajo, se reabra lo antes posible. La semana próxima, de ser necesario. Entonces podremos discutir los porcentajes, que son importantes, pero además la mecánica de actualización, que no termina de estar clara. Si habrá o no cláusula gatillo o cómo será la evolución teniendo en cuenta la inflación", agregó.

Para finalizar, Domínguez dijo, que más allá del 10% otorgado a la brevedad, consideran importante discutir un incremento del porcentaje restante: "Ese 6% posiblemente sea insuficiente, con lo cual queremos debatir la posibilidad de que se mejore".