Quita de subsidios: el Gobierno definió diferencias por zonas climáticas

La Secretaría de Energía reglamentó la implementación operativa de la quita de subsidios (Subsidios Energéticos Focalizados o SEF) y estableció consumos eléctricos diferenciados por zonas climáticas, a través de la Resolución 13/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La medida reglamenta algunos aspectos del sistema creado por el Decreto 943/2025, que focalizó los subsidios a la luz y gas y al eliminar los niveles N1, N2 y N3 que regían desde 2022, aunque su implementación se postergó ahora a febrero.

Creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF)

La resolución crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior RASE y dependerá de la Secretaría de Energía.

Ese organismo quedará a cargo del padrón de beneficiarios y de los mecanismos de inscripción, consulta y revisión. Para ello, se formaliza la el cruce de datos con ANSES, ARCA y el SINTyS, que deberán sus bases para evaluar la elegibilidad de los hogares.

También se habilita a la Subsecretaría a definir y aplicar indicadores patrimoniales que permitan excluir a quienes tengan capacidad económica para afrontar el costo pleno de la energía.

Consumos eléctricos más altos en zonas cálidas

Uno de los puntos centrales de la resolución es la incorporación de criterios climáticos en los consumos eléctricos subsidiados. De este modo, Energía resolvió elevar los bloques de consumo base en regiones de altas temperaturas.

La resolución establece así que en los meses de verano (enero, febrero y diciembre), los hogares ubicados en zonas calificadas como:

Cálidas: tendrán un consumo base subsidiado de 370 kWh mensuales .

Muy cálidas: accederán a un consumo base de 550 kWh mensuales .

Resto: accederán a un consumo base de 300 kWh mensuales.

El objetivo, según la norma, es evitar inequidades entre hogares de distintas regiones y reconocer que, en zonas con temperaturas extremas, parte del consumo eléctrico es constante y esencial, especialmente por climatización y provisión de agua.

Quita de subsidios en el gas

Por otro lado, la resolución ratifica que, con la entrada en vigencia efectiva del SEF en las facturas, dejará de aplicarse la Tarifa Social Federal de Gas.

Además, se instruye a avanzar en la migración del Programa Hogar (de subsidio a la garrafa social) hacia el nuevo régimen, proceso que deberá completarse en un plazo máximo de seis meses.

En ese marco, la Subsecretaría deberá definir el consumo base de garrafas de 10 kilos por hogar, teniendo en cuenta zona climática y cantidad de integrantes, y establecer los mecanismos de pago, que podrán incluir descuentos directos o reintegros mediante billeteras digitales.