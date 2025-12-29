El Gobierno aumentó la luz y el gas: cómo impactará en los bolsillos

El Gobierno oficializó, este lunes, aumentos en los precios de generación de la energía, tanto de la luz como del gas, que impactarán directamente en el bolsillo de los usuarios a partir de enero de 2026.

Así lo hizo la Secretaría de Energía mediante la Resolución 604/2025 y la Resolución 605/2025, publicadas hoy en el Boletín Oficial, que dispusieron incrementos en el tramo mayorista de la energía eléctrica y del gas, respectivamente.

A estas subas se les añadirán, en los próximos días, los aumentos en los tramos de transporte y distribución de ambos servicios, que será necesario contabilizar para conocer cuál será exactamente el incremento final en la factura de los usuarios residenciales e industriales.

El aumento de la generación de la luz en enero de 2026

Por un lado, la Secretaría de Energía dispuso una actualización de los precios mayoristas de la electricidad que regirá entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026, en el marco del "proceso de normalización" del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y del sistema de Tierra del Fuego (MEMSTDF).

A través de la Resolución 604/2025, el área energética fijó los nuevos precios de referencia de la energía, la potencia y los servicios asociados que deberán ser utilizados por los distribuidores para la elaboración de sus cuadros tarifarios. La medida alcanza tanto al MEM como al MEMSTDF e incluye también los valores del transporte de energía eléctrica en alta tensión y distribución troncal.

De este modo, el precio de Referencia de la Potencia entre el 1º de enero y el 30 de abril de 2026 será de 8.181.808 pesos por MW por mes, precisó la resolución.

Según los considerandos, la decisión se inscribe en la política del Gobierno orientada al "sinceramiento" de los costos reales del sistema energético, con el objetivo de preservar la sustentabilidad del sector y garantizar la continuidad del abastecimiento eléctrico. En ese marco, el Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Energía a adecuar precios y tarifas a partir de enero de 2026.

La resolución aclara además que, para los usuarios residenciales de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3), continuarán aplicándose bonificaciones sobre el precio mayorista, tomando como referencia el valor correspondiente a los usuarios de Nivel 1, en línea con el esquema de subsidios vigente.

El aumento del gas mayorista desde enero de 2026

En paralelo, la Secretaría de Energía actualizó el precio del gas natural que se traslada a la factura de los usuarios a partir de enero de 2026, en el marco del Plan Gas.Ar y del esquema de subsidios segmentados vigente.

A través de la Resolución 605/2025, el área que conduce María Tettamanti fijó el nuevo valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es el componente del precio del gas que se incorpora a la tarifa final según la Ley 24.076. La medida se apoya en la continuidad de la emergencia energética y en el “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados” prorrogado por el Poder Ejecutivo.

Según los considerandos, el ajuste responde a una instrucción del Ministerio de Economía para sostener un sendero de actualización “en valores reales lo más constantes posibles” en un contexto de desaceleración inflacionaria.

En concreto, Economía ordenó aplicar al precio PIST vigente (según la Resolución 487/2025) un incremento del 0,53%, y luego aplicar el mecanismo previsto en el artículo 5° de la Resolución 41/2024.

Además, la resolución aclaró que continuarán las bonificaciones definidas para usuarios residenciales Nivel 2 y Nivel 3 bajo la Resolución 24/2025.