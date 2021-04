Desde ENACOM admitieron que todos los días le aplican multas millonarias al Grupo Clarín por no cumplir con la ley

Desde ENACOM negaron la aplicación de un aumento en las tarifas de servicios de comunicación, luego del sorpresivo anuncio de las empresas sobre la alza que se aplicaría a partir de mayo. La tensión se profundizó desde el aumento no autorizado de enero, que pasó por encima del decreto que afirma que el precio de los servicios de telefonía, cable e internet "lo regula el Estado".

En este contexto, el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, habló con El Destape Radio y reveló que el Grupo Clarín fue el único que no devolvió el aumento no autorizado de enero. "Estamos con demandas cruzadas con el Grupo Clarín por el aumento no autorizado de enero", admitió López y contó que "todos los días les aplicamos multas a Clarín, ahora de 19 millones de pesos por día".

"Habría que sacarle la pauta a Clarín mientras no cumpla la ley", afirmó el vicepresidente de ENACOM y marcó que "cuando los funcionarios van a darles entrevistas a Clarín tienen que discutirle esto". Además, reveló: "Clarín llevó todo a tribunales, hizo forum shopping y esperamos que la Justicia se ponga los pantalones".

También hizo referencia a la responsabilidad del Grupo América por las constantes fake news que difunde Viviana Canosa contó: "Al canal de Viviana Canosa se le hizo el sumario correspondiente y se le va a aplicar la multa correspondiente".

"Les exigí a las autoridades del canal de Canosa que tienen una responsabilidad. No puede haber censura previa, no podemos impedir que alguien diga algo criminal", admitió López. Además, dijo que desde ENACOM "le mandamos a todos los canales la recomendación de que usen barbijo y los hemos intimado en ese sentido" y que desde su lugar pueden "hacer sanciones posteriores, no censura previa".

ENACOM niega el aumento en las tarifas

Gustavo López también se refirió al aumento anunciado por las empresas de telecomunicaciones: "Ningún aumento está en manos de las empresas, ellas proponen y el ENACOM define". En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario aseguró: "Nos enteramos que muchas empresas salieron a comunicarle a sus clientes un aumento no autorizado, no vamos a permitir que se cobre el aumento de cable e internet que no esté autorizado".

“Espero que las empresas recapaciten y que no nos obliguen a tomar otras medidas", marcó López y dijo que "no podemos permitir un aumento de cable e internet que proyectado da un 60%": "Es un disparate". En ese sentido, López expresó: "Vamos a seguir el dialogo y le decimos a la población que no pague un peso del aumento de la factura de mayo".