Los salarios subieron 4% en octubre y le ganaron a la inflación

En los primeros diez meses del año, las remuneraciones de los trabajadores tuvieron una suba superior al avance de los precios en el mismo periodo.

De acuerdo al último informe del Indec, el Índice de Salarios total de octubre aumentó 4% mensual y se ubicó por encima de la inflación registrada en el mes (3,5% mensual). En los primeros diez meses del año, las remuneraciones de los trabajadores tuvieron una suba superior al avance de los precios en el mismo periodo.

Los salarios del sector Privado Registrado crecieron 3,7% mensual (vs. 3,6% en septiembre), los del sector Público 3,7% mensual (vs. 6,6% en septiembre) y los del sector Privado no registrado 5,7% mensual (vs. 0,8% en septiembre). En octubre se aplicaron varios aumentos correspondientes a cuotas paritarias. Se destacan los aumentos en los sindicatos de Calzado, Camioneros, Sanidad, Encargados de Edificios, Metalúrgicos, Indumentaria, Madera, Pasteleros, Carne, Textiles, Construcción, Entidades Deportivas, Químicos y Gastronómicos.

De esta forma, en los primeros diez meses del año, el Índice de Salarios total acumula un aumento de 43,9%, por encima del incremento de los precios registrado en el mismo periodo (41,8%). En ese lapso, los salarios del sector Público lideraron la suba (50,4%), seguidos por el sector Privado Registrado (46,5%) y luego los del sector Privado no registrado (27,3%)

Así, el Índice de Salarios total creció 51,2% interanual. Por sector, el salario del sector Privado registrado creció 52,8% interanual, el del sector Público 56,7% interanual y el del sector Privado no registrado 38,4% interanual.

El problema de la informalidad

Hay más de 2.800.000 de personas en el ámbito del trabajo informal y dos tercios de ellos tienen una remuneración por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que es de $ 32.000. Así se desprendió del último informe sobre Distribución del Ingreso que difundió el Indec.

Mediante los valores de referencia del haber mínimo, se observa que 1.830.427 trabajadores informales perciben salarios por debajo de ese monto, lo que implica dos tercios del total. La tasa del orden de 33% de trabajadores informales tiene carácter estructural y se mantiene en ese valor por más de una década.