Trabajadores de aplicaciones de delivery rechazan repartir boletas de Milei: "El planteo es un bochorno"

A contramano de ciertos discursos que conectan a La Libertad Avanza con trabajadores movilizados en moto para las aplicaciones de delivery, el sindicato repudia a Milei y pide por el peronismo para hacer respetar sus derechos.

"A ver si son capaces de hablar al mas gil de los nuestros", expresó el secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (Asimm), Maximiliano Arranz. Desde la difusión de los resultados de las PASO, diversos analistas señalan que los trabajadores que se desempeñan en las aplicaciones de delivery militan por el candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei. Sin embargo, la voz del sindicato que nuclea a los empleados motorizados tiene una visión muy distinta.

Esta semana, el candidato a jefe de gobierno porteño Ramiro Marra había hecho un llamado por redes sociales a que los trabajadores de apps de delivery militen por su candidatura en CABA para que "les dejen de romper las pelotas". El libertario sostuvo: “Quieren regular una actividad que le da a la gente trabajo y un buen servicio. Dejen de romperle las pelotas. Mientras otros los quieren regular y cobrar multas, nosotros queremos facilitarles la vida a los que laburan en estos servicios y a los vecinos que los usan”.

Pero no se quedó allí. Le pidió a los trabajadores de las apps como Rappi, PedidosYa, Didi o Uber que "colaboren" con su campaña llevando "las ideas de la libertad a cada puerta en cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires", mientras realizan sus tareas de reparto. Al parecer, Marra los considera empleados de campaña.

Sobre-representación

En respuesta a la petición de La Libertad Avanza, Arranz sentenció: "Me sorprende que convoque a trabajadores de plataforma a que reparten boletas y no a discutir proyecto de ciudad. Los laburantes somos protagonistas de la política desde que nació el peronismo. Es todo un principio, no convoca a discutir un proyecto de ciudad y el planteo es un bochorno".

"Los laburantes estamos para ser protagonistas, no para especular. Hay una sobre sobre-representación en lo que implica a trabajadores de plataforma para los espacios liberales. Está muy inflado. Yo trabajo con la moto desde 1997 y crie mis hijas, me hice la casa, me fui de vacaciones como cualquier trabajador, gracias a Dios tenemos sindicato", afirmó el gremialista. Saliendo de una primera mirada, Arranz tiene otro análisis sobre el empleo desempeñado bajo este tipo de modalidad.

"No me puede decir que un puñado de personas que trabajan circunstancialmente qué tenemos que hacer. Esto no los descalifica, pero nosotros nos ganamos la vida en la rama que sea. Una persona golondrina que trabaja tres meses no puede ser considerado representativo del resto". Y se explayó: "Creo que en el marco de la crisis se han volcado a realizar este trabajo gente que no pertenece al rubro. Según las estadísticas oficiales, trabajan por seis meses, es algo pasajero".

¿Desprotegidos o no regulados?

En mayo de este año, diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), encabezados por la legisladora por la provincia de Buenos Aires María Rosa Martínez, presentaron en la Cámara baja el proyecto de ley que busca crear un registro de trabajadores de aplicaciones de delivery. Se trata de un proyecto de las mismas características del presentado en noviembre pasado por el senador provincial y secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, que busca regular la actividad de los trabajadores de las aplicaciones de delivery, entre ellas Rappi y PedidosYa. El mismo ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores bonaerense y aún debe tratarse en comisiones de la Cámara de Diputados provincial.

El proyecto propone la creación de un Registro Nacional, Único y Obligatorio en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que comprenda al conjunto de trabajadores y a las personas jurídicas empleadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP). El texto establece que deben registrarse "las actividades que comprendan a todas aquellas diligencias, transporte, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias y/o elementos varios, hacia terceros realizadas en bicicleta rodada, motovehículo y/o automóvil".

Desde Asimm tienen una postura clara y así lo refleja Arranz: "Somos defensores de la ley de contrato de trabajo, es la expresión de los derechos del laburante. La realidad es que las relaciones laborales ya están regulados por la ley de contrato de trabajo... si las apps tienen espalda y complicidad de otros sectores para negar esta situación y fingir demencia es otra discusión". Por eso, recalcó: "No pedimos regulación, ya estamos regulados".

"Esta postura nace de nuestra posición política y filosófica. La justicia social está manoseada por gente como Milei y de fondo es una pelea religiosa. Las consignas del peronismo se originan en las bases del cristianismo, contra las que ellos se oponen", subrayó el dirigente gremial.

Por último, dejó en claro que acompañarán al candidato a presidente Sergio Massa en las elecciones de octubre y lanzó un mensaje directo al resto de las fuerzas sindicales y políticas: "No es momento de reflexionar ni de criticar de forma pública, estamos en campaña. Ganó por un poco un espacio antiderechos y no quiero hacer autocritica ahora. Atenta contra los valores de lo que somos argentinos"