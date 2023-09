Sergio Massa anunció un paquete de alivio para las pymes: buscan crear empleo para menores de 25 años

Los objetivos son focalizar la creación de puestos de trabajo en población joven y transformar planes sociales en empleo formal.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, puso en marcha el Programa Emplea PyME con medidas de alivio económico para pequeñas y medianas empresas que generen empleo. Los objetivos son focalizar la creación de puestos de trabajo en población joven y transformar planes sociales en empleo formal.

En el caso de que los nuevos trabajadores cobren planes sociales, el plan prevé que durante 12 meses puedan mantener ese beneficio como complemento al salario. El trabajador podrá acceder a tener obra social y seguro de accidentes (ART), a la vez que deberá capacitarse y completar cursos de formación. El programa también incluirá a aquellos trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

De manera complementaria, también se propone “un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las pymes puedan regularizar relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley”, señaló Massa.

La pyme podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral. Si lo hace, contará con una serie de beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (Repsal); se le condonan la deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores regularizados; el trabajador no pierde aportes, ya que el estado computará los aportes no ingresados por hasta 70 meses.

Cómo acceder al nuevo Programa Emplea PyME

Para mantenerse dentro del programa, las pymes deberán cumplir con dos requisitos, que son no reducir su nómina laboral y no tener, en ningún caso, empleados no registrados.

Luego de remarcar las imposiciones del FMI sobre el rumbo económico, Massa remarcó que las pymes "son clave para la creación de empleo y el motor central del crecimiento".

Buscar a los informales

Ya se oficializó una "primera modificación" que responde al Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente. Dicho régimen tiene como objetivo promover la inserción de trabajadores independientes en la economía formal y el acceso a la igualdad de oportunidades.

Una de las principales modificaciones introducidas por el decreto es la reducción de las cargas obligatorias de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables. En particular, se establece que las personas trabajadoras independientes promovidas que se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP) podrán acceder a un beneficio de reducción del 50% en el pago de la cotización previsional al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).