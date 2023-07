Scioli, tras sumarse al equipo de Massa: "Argentina no puede volver a recetas del pasado"

El embajador argentino en Brasil rechazó que su nueva función sea "un premio consuelo" y llamó a los trabajadores "a votar en defensa propia".

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, afirmó que su objetivo como nuevo integrante del equipo económico del ministro y precandidato presidencial Sergio Massa es "poner a Argentina en el centro del interés mundial para invertir y desarrollar sectores estratégicos". Negó que sea "un premio consuelo" y pidió que en las próximas elecciones 2023 "los trabajadores vayan a votar en defensa propia". Scioli no renunciará a su cargo en el país vecino.

"El camino hacia el futuro es exportar más y llevar inversiones a nuestro país", subrayó Scioli en diálogo con Radio 10, quien ayer fue designado asesor especial para la agenda internacional del Ministerio de Economía.

El embajador destacó que Massa sabe que él se encuentra "a disposición para ayudar" y que "más allá de las cosas que se han dicho", jamás dejó "de trabajar codo a codo con él y todo su equipo". Al respecto, subrayó: "Es un momento muy sensible. Ante tanta incertidumbre quiero transmitir tranquilidad, experiencia, compromiso y responsabilidad. No quiero ser un factor que agregue más preocupaciones".

Asimismo, el embajador llamó a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a "votar en defensa propia" y lo mismo transmitió a las pymes, "que han vuelto a abrir la persiana de sus fábricas". Sobre esto, ahondó: "No les diría esto si no estuviera convencido que es el mejor camino para el futuro del país".

Tras la declinación de sus aspiraciones presidenciales, Scioli expresó: "Escucho descalificaciones, que me dieron un premio consuelo. Sostengo mis ideas de que Argentina no puede volver a recetas del pasado, hay que avanzar. Sabemos las dificultades que atraviesa hoy el país y con qué recursos puede afrontarlas". Al respecto, completó: "Hay que tener grandeza y compromiso. Tengo una enorme gratitud hacia la militancia y los dirigentes que confiaron y me estuvieron acompañando. Les pido una renovada expectativa y compromiso de cara a este momento del país lo que está en debate este año".

Sobre su encuentro de la semana pasada con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reveló que la exmandataria destacó su "compromiso" y su "sentido de la responsabilidad". Además, apuntó: "Recordamos juntos estos 20 años. Fue muy elogiosa de mi trabajo en Brasil".

Scioli insistió que en la campaña que impulsan los precandidatos de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, como también el libertario Javier Milei "se escucha del otro lado 'hacer lo mismo pero más rápido' y las viejas recetas de ajuste".

Con información de Télam