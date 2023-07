El Gobierno descartó el traslado a precios del pollo y lanzó una advertencia a quienes no cumplan acuerdos

El director general de Aduanas, Guillermo Michel, defendió las nuevas medidas económicas anunciadas tras el acuerdo con el FMI.

El director general de Aduanas, Guillermo Michel, defendió las nuevas medidas económicas anunciadas tras el acuerdo con el FMI, descartó un salto en el precio del pollo y lanzó una advertencia a quienes no cumplan los acuerdos de precios. Además, afirmó que el principio de entendimiento con el organismo despeja el escenario electoral

"El 55% del costo del pollo es el maíz. Nosotros ampliamos el programa de subsidios cruzados de la industria del pollo para que no haya un traslado a precios", aclaró Michel en diálogo con El Destape Radio. Y subrayó: "El Estado tiene capacidad de controlar que se cumplan los acuerdos de precios".

Por otra parte, destacó que "el impuesto a importaciones es para empresas que pidan dólares para pagarlos, no si usan dólares propios", por lo que "la posibilidad de acceder al dólar a $340 es si cumplen con los acuerdos de precios" y "si no cumplen se dan de baja". En esa línea, remarcó que "no hay un nuevo impuesto a importaciones", sino que ampliaron "un impuesto que ya existe". Y agregó: "No estamos gravando la importación de bienes, sino la adquisición de moneda extranjera".

"Massa no habló de montos, mencionó un desembolso grande en agosto y otro noviembre", señaló Michel sobre las especulaciones de la letra fina sobre el acuerdo con el Fondo. Por último, reflexionó: "Si se logran los desembolsos sería sacar del escenario electoral al FMI. Este ancla que tiene la economía se tomó de manera totalmente irresponsable".

Cuáles son las nuevas medidas del Gobierno sobre el dólar

Impuestos a las Importaciones (Impuesto País)

Bienes. Se generaliza el Impuesto País al 7,5% para todos los bienes. No se aplica si se paga con dólares propios.

• Se incluyen los ingresos a Zona Franca y Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

• Se excluyen: medicamentos y material para combatir el fuego; suntuarios, que ya pagan el 30%; combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía; insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria; importaciones temporales. Importaciones que generan exportaciones.

Servicios. Se generaliza el Impuesto País al 25% para todos los servicios. No se aplica si se paga con dólares propios.

• Se excluyen: fletes (alícuota del 7,5%); salud y educación, y; recitales, que ya pagan el 30%.

Ampliación del “dólar Economías Regionales”

Hasta el 31 de agosto estas exportaciones (cerca de 120 categorías) podrán liquidarse a un dólar de $340 (13% más alto que los $300 actuales). El Gobierno espera una liquidación de USD 2.000 millones. La novedad relevante es que se incluirá al maíz. No abarcará a la soja: el “dólar soja 4.0” se implementaría luego de agosto.

Simplificación Cambiaria

Equiparar el valor del “dólar solidario/ahorro” con el del “dólar tarjeta/turista”: se unifican al 30% de Impuesto País + 45% de Percepción IIGG, manteniendo el “dólar Qatar” para consumos superiores a los USD 300 mensuales.