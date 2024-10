El vicepresidente de la Sociedad Rural se quejó: "No es un buen momento para el agro"

Marcos Pereda Born, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), se mostró este jueves crítico con el plan económico actual de Javier Milei y Luis Caputo. Sostuvo que "la sociedad no llega a fin de mes" y que "el dólar está muy apreciado". Además, en diálogo con El Destape 1070, aseguró que "no es un buen momento para el agro".

"La parte financiera está mejorando mucho, pero la sociedad no llega a fin de mes", dijo Pereda Born sobre la gestión del presidente Javier Milei, quien está cerca de cumplir un año en la Casa Rosada. Sin embargo, señaló: "El salario empieza a recuperarse y en algunos sectores comienza a recuperarse el consumo".

Además, el vicepresidente de la Sociedad Rural indicó: "El balance para el agro no es positivo. Al revés, es negativo. Los márgenes están casi al límite". "Los márgenes agrícolas de soja, maíz, trigo, casi quedan en negativo tras los costos de arrendamiento", agregó.

Pereda Born insistió con el pedido para que se quiten las retenciones al sector del agro, ya que las definió como "una carga imposible de sobrellevar para miles de productores". "Es un impuesto a las ventas directamente. Es confiscatorio, discriminatorio", declaró y añadió: "La situación de equilibrio de cuentas que está llevando el Gobierno hace que hoy uno no pueda tener expectativas de que vayan a bajar las retenciones".

Por otra parte, el referente del sector subrayó que "YPF es un gran entusiasmo porque es un nuevo motor para la economía argentina", y profundizó: "Si logramos que Vaca Muerta realmente logre su explotación va a ser un cambio muy importante para la Argentina porque ya el tema de que no hay dólares y de que no podemos sacar el cepo porque no hay dólares todo eso se acaba, porque va a haber una segunda generación de divisas importante tanto o más que el agro. Eso es muy importante".

"Marín dijo que estamos encaminados hacia eso y que en 2030 vamos a tener la oportunidad de consolidar divisas adicionales a las del campo por 30 mil millones de dólares al año y eso no es menor", sumó Pereda Born.