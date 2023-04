El banco First Republic se derrumba en Wall Street tras anunciar fuerte caída en sus depósitos

El banco estadounidense First Republic, uno de los bancos más impactados por la crisis bancaria de marzo pasado, registraba hoy una caída en su cotización del 27% en la bolsa de Nueva York, luego de comunicar una caída del 41% en sus depósitos.

La cotización del banco –uno de los más importantes entre las entidades regionales de Estados Unidos- caía 27% este mediodía en Wall Street.

Esto se da luego de que el banco, en su balance trimestral de ayer, comunicara a sus inversores una caída del 41% en sus depósitos entre fines de 2022 y fines de marzo, una corrida peor de la anticipada.

La cifra deja a sus depósitos en un total de US$ 104.500 millones, menos de los US$ 137.000 millones que anticipaban diversos economistas de mercado consultados por la agencia Bloomberg.

De esta forma, los números indican que el banco, al contrario de otras entidades que lograron recuperarse, continúa sufriendo el impacto de la crisis bancaria del mes pasado.

En ese momento, tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank, una gran cantidad de clientes comenzaron a retirar sus depósitos por el temor a un contagio, llevándolas a otros bancos de mayor envergadura, que son considerados demasiado grandes como que el Estado las deje quebrar.

En el caso de First Republic, la entidad estuvo en la mira por su gran cantidad de depósitos de clientes que excedían los topes asegurados por el gobierno estadounidense, al igual que su gran cantidad de pérdidas potenciales en su hoja de balance.

Al igual que el SVB, el banco invirtió en bonos a largo plazo del Tesoro que perdieron su valorización luego del rápido viraje en la política monetaria de la Reserva Federal (FED)

Sin embargo, para evitar su colapso, once grandes bancos de Estados Unidos -entre ellos el JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo- inyectaron US$ 30.000 millones en sus cuentas.

“Si bien enfrentamos desafíos e incertidumbres con la estabilización de nuestra base de depósitos y la fortaleza de nuestra calidad de crédito y posición de capital, seguimos tomando pasos para fortalecer nuestro negocio”, afirmó el CEO de First Rebpulic, Mike Roffler, en una conferencia de prensa al presentar el balance, en el cual también se anunció un recorte de 20% a 25% de su planta en el segundo trimestre.

Roffler apuntó que el objetivo en los próximos meses será aumentar los depósitos, bajar gastos y reducir la entrega de créditos.

Un dato positivo es que, tras las fuertes turbulencias del mes pasado, la corrida en el banco se desaceleró y los depósitos cayeron 1,7% en lo que va de este mes.

De cara al futuro, se especula con diversas salidas para la empresa, incluida una posible venta de todo el banco.

No obstante, la cantidad de pérdidas potenciales en sus cuentas, hizo estancar estas negociaciones hasta el momento.

Según los especialistas, la crisis que atraviesa el banco es particular, y no un signo de endeblez de todo el sistema financiero

“La situación de Fist Republic es idiosincrática”, afirmó David Chiaverini, analista de Wedbush Securities, quién proyectó que el banco continuará con pérdidas operativas en el próximo par de años.

Signo de esto último es que los principales bancos centrales del mundo –el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo, en consulta con la FED- decidieron hoy conjuntamente revertir la frecuencia de sus operaciones para inyectar liqúidez en dólares, volviendo a una frecuencia diaria en lugar de semanal.

El pasado 19 de marzo, los bancos centrales anunciaron el cambio de frecuencia por las turbulencias financieras en Estados Unidos y el derrumbe del Credit Suisse, pero ante las mejoras en las condiciones, se decidió revertir la medida.

En un comunicado difundido por la agencia DPA, las entidades monetarias resaltaron “las mejoras en las condiciones de financiación en dólares estadounidenses y la baja demanda en las operaciones recientes de inyección de liquidez en dólares".

De todos modos, aseguraron estar listas para reajustar la provisión de liquidez en el caso de que cambien las condiciones del mercado.

Con información de Télam