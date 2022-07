Diputado y vice de Apyme dijo que Mesa de Enlace se convirtió en "un brazo político de la oposición"

El diputado nacional del Frente de Todos y vicepresidente de Apyme, Eduardo Fernández, cuestionó el cese de comercialización que hoy llevan adelante las entidades que conforman la Mesa de Enlace al sostener que ese sector se convirtió en "un brazo político de un sector de la oposición".

Fernández hizo referencia de esta manera a la medida que llevan adelante las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace, que realizan hoy una jornada de protesta y un cese de comercialización de granos y hacienda, en reclamo de la normalización del abastecimiento de gasoil -pese a que la propia Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) habló ayer de una situación de "alivio"- y con la demanda de que "la política recupere la estabilidad macroeconómica".

En declaraciones a AM 530, el legislador consideró que los sectores que hoy encabezan la protesta "en política juegan con los que no están de acuerdo con el rol redistributivo del Estado pero no levantaron la voz cuando el país se endeudaba", en referencia a la deuda por U$S 44.000 millones contraída por la gestión de Mauricio Macri.

En este sentido, el diputado y dirigente de Apyme afirmó que, si bien reconoce la "importancia" de ese sector, "en los últimos tiempos es más un brazo político de un sector de la oposición que se mueve en torno a crear dificultades en vez de ofrecer soluciones".

Además, consideró que, "sin dudas, es el sector más favorecido en el contexto internacional".

Asimismo, el diputado del Frente de Todos advirtió sobre "maniobras especulativas que se han desarrollado en los últimos días por parte de la dirigencia de uno de los sectores más favorecidos, que son los grandes productores agropecuarios".

"Nosotros los empresarios pymes quedamos atrapados en esta maniobras en lo que significa reinstalar esta idea del 'sálvese quien pueda' y ver cómo se atenta permanentemente al no favorecer el mercado interno, el principal alimento de las pequeñas y medianas empresas", aseveró el vicepresidente de Apyme.

Finalmente, Eduardo Fernández puso de relieve que "tanto las modificaciones en el Ministerio de Desarrollo Productivo como en Economía" son valoradas "positivamente en cuanto a la vocación de mantener la actividad económica, sobre todo el mercado interno".

Con información de Télam