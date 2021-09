PASO 2021: Dos modelos económicos, frente a frente

La actividad crecerá 8% en 2021, mientras que en lo que va del año se anunciaron inversiones por U$S 17.000 millones, lo que contrasta con el "segundo semestre" que nunca llegó.

Tanto el presidente, Alberto Fernández, como la vice, Cristina Kirchner, destacaron que "están en juego dos modelos de país". Si bien el COVID golpeó a la actividad, los indicadores macro comienzan a revertir sus caídas, lo que augura expectativa para los próximos años. Esto contrasta con los recientes resultados que sufrió la economía sin pandemia y las promesas del "segundo semestre" que nunca se alcanzaron, sino que implicaron la destrucción de la economía, en particular de puestos de trabajo y PYMES.

En 2019, el PBI cayó 2,1% respecto al año anterior, apenas por encima del -2,6% de 2018. En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, actualizó las perspectivas de crecimiento para este año del 7% al 8% en plena pandemia gracias a la campaña de vacunación, lo que resulta consistente con la previsión del 7,5% de CEPAL.

Además de esto, en los primeros siete meses del año, la industria ya supera en 4,5% los niveles pre-pandemia. En julio, en tanto, creció un 13% respecto del mismo mes de 2020, con incremento en 14 de los 16 sectores relevados; y registró una suba del 5,6% contra julio de 2019. En medio de la crisis económica y sanitaria generada, el ATP y el REPRO permitieron a las empresas mantenerse a flote en el peor momento de la pandemia. En cambio, la industria cayó 13,5% entre enero de 2016 y diciembre de 2019.

En julio, la construcción creció un 2,1% mensual y 19,8% interanual. En el acumulado de los primeros siete meses del año se ubica 1,1% por encima del mismo período de 2019. Si bien la segunda ola del COVID había afectado al rubro, la actividad se recuperó y volvió a repuntar. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, la construcción se había desplomado 17,8%.

Además de esto, ya se otorgaron 155.000 créditos a tasa cero para monotributistas. Estos préstamos de hasta $150.000 representan un impulso al consumo de $ 18.000 millones.

Por otro lado, en la primera quincena de agosto las operaciones de Ahora 12 crecieron un 33% interanual. Durante la primera mitad del mes se registraron 3,5 millones de operaciones, lo que representó una facturación total de $45.000 millones.

En agosto creció un 20,1% la producción nacional de vehículos. Según el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), durante el mes se produjeron 38.362 unidades.

El dato de mayor relevancia de los últimos tiempos para el comercio exterior se dio este año. Las exportaciones totales del país alcanzaron durante julio el mejor registro para ese mes en los últimos ocho años, y los U$S 7.252 millones alcanzados "consolidan la recuperación de las ventas externas", destacó la Cámara de Exportadores (CERA).

El aumento de las ventas al exterior fue de 47% frente a julio de 2020 por una baja base de comparación, pero si se mira contra igual mes de 2019 se advierte un repunte del 23,8%. El buen desempeño mensual de las exportaciones, al igual que en el acumulado anual (la suba fue de 16% frente a enero-julio de 2019) estuvo influido principalmente por los complejos graníferos.

Impuesto a las ganancias

La cantidad de trabajadores alcanzados por ese impuesto pasó de 1.200.000 a fines de 2015 a 2.300.000 millones en diciembre de 2019, lo que significó un aumento del 91,66%. “Entre 2003 y 2015 se registró un promedio del 12,5% de alcanzados y alcanzadas por el impuesto a las Ganancias sobre el total de trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado”, indicó el reporte del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav.

Al respecto, el estudio añadió que entre 2016 y 2019 el promedio de ese indicador se elevó a 21%, finalizando en 2019 con 23,2% del total de trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado pagando Ganancias.

Ahora, en cambio, se implementó la suba del nuevo piso a $ 150.000 retroactiva al 1 de enero. En los cálculos trazados por el Gobierno se prevé que sean beneficiados más de 1.200.000 contribuyentes al dejar de estar alcanzados por este tributo.

El debate por la flexibilización laboral

El debate abierto por empresarios de eliminar la indemnización por despidos fue respondido rápidamente por los abogados laboralistas nucleados en la Corriente 7 de Julio que, en primer lugar, recordó que consiste en una propuesta inconstitucional. Por lo tanto, para modificar el artículo 14 bis deben realizar una reforma a la Constitución Nacional.

Más allá de eso, cuando se aplicó la flexibilización de los derechos laborales como solución a la falta de empleo y ausencia de inversión generó desempleo, pérdida del poder adquisitivo del salario y distribución regresiva del ingreso. Además, promovió el incremento de la arbitrariedad patronal y la indefensión de los trabajadores.

“La precarización de las personas que trabajan a través de la destrucción de derechos implica no sólo la vulneración de derechos humanos fundamentales sino también la privación de ciudadanía por medio de la exclusión y el quiebre del principio que pregona la justicia social”, enfatizaron desde la Corriente 7 de Julio.

La inversión en Argentina

Entre enero de 2020 y julio de 2021 se realizaron 896 anuncios que prometieron inversiones por U$S 33.673 millones, de acuerdo al Centro de Estudios para la Producción XXI. Este proceso tuvo un crecimiento exponencial este año y contrasta con la afamada "lluvia de inversiones" que nunca llegó.

Esta semana prometieron desembolsos Procter & Gamble (U$S 600 millones) y Morixe Hermanos (U$S 250 millones). La primera para ampliar su producción y sustituir importaciones, mientras que la segunda para incrementar las exportaciones. Además, Honda concretó una inversión de U$S 20 millones en su planta de Campana y la marca francesa Le Coq Sportif anunció que volverá a Argentina.

El acumulado del primer semestre dejó anuncios por U$S 17.324 millones para todo el país, de acuerdo a un informe elaborado por el Ministerio de Producción bonaerense al que accedió El Destape. Además de compañías locales, decidieron apostar al país empresas de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Holanda, India, Irlanda, Israel, México, Reino Unido y Suiza.

De esto, el territorio de la provincia de Buenos Aires recibió el 60,3% (U$S 10.142 millones). Los rubros que más movimiento tuvieron fueron los de construcción especializada, productos de vidrio y minerales no metálicos y equipos electrónicos.