La CGT consideró irresponsables las declaraciones de Javier Milei: "Terrorismo electoral"

Poner en duda la solidez y el funcionamiento de nuestro sistema financiero en la previa de la elección presidencial no persigue otro fin que generar un clima de incertidumbre y así rescatar algún que otro voto para su espacio.

El Consejo Directivo de la CGT calificó de "irresponsables, desatinadas, oportunistas y despreocupadas de la suerte de los argentinos" a las declaraciones que recientemente formuló el candidato de La Libertad Avanza para estas elecciones 2023, Javier Milei. El minarquista había puesto en duda la salud del sistema financiero y la seguridad de los plazos fijos, al mencionar la palabra "excremento" inclusive.

"Poner en duda la solidez y el funcionamiento de nuestro sistema financiero en la previa de la elección presidencial no persigue otro fin que generar un clima de incertidumbre y así rescatar algún que otro voto para su espacio", detalla el comunicado de la central obrera.

En esa línea, plantean que "en busca de un rédito personal, el que habla como un economista, y actúa como un incendiario institucional, no tiene ningún obstáculo moral e institucional en generar más angustia a la gente". Y enfatizaron: "en su afán de buscar la conveniencia personal de esta coyuntura electoral, desprecia la vida y los ingresos de la población argentina. Busca alentar temores innecesarios que tienen impacto en la vida real".

En declaraciones radiales durante las últimas horas, Milei había recomendado que quien tenga un plazo fijo "no lo renueve" y que "jamás" ahorren en pesos. "El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", apuntó.

En otro tramo del documento, la central gremial consideró que "esta suerte de terrorismo electoral pone en escena lo más despreciable de este candidato, que no es capaz de sostener sus imposibles teorías más que con intentos de Golpes de Mercado, a expensas de la incertidumbre y angustia que genera en los ciudadanos de nuestro país".

Los bancos también

Los bancos también lanzaron recientemente un comunicado pidiendo por "responsabilidad democrática" en las campañas y las declaraciones públicas que realizan las y los candidatos presidenciales.

La carta está firmada por la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). "En el marco de los 40 años de democracia, en poco días se celebrarán las elecciones presidenciales. Una democracia fuerte requiere instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable", iniciaron.

Por esa razón sostuvieron la importancia de que quienes aspiren a gobernar "tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas", remarcando que "deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras".

"Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", advirtieron. Y añaden: "Más allá de que a esta altura ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero -con altísimos niveles de capital y liquidez- y su capacidad para ayudar al resto de los sectores frente a crisis internas o externas, declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia en mucha gente".

Sobre el cierre, las asociaciones bancarias piden a los candidatos presidenciales "responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio que el puesto al que aspiran requiere" para fortalecer la democracia y el bienestar del pueblo argentino.