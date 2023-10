Sergio Massa sobre la corrida cambiaria: “Hasta que no los vea presos, no paro"

El ministro incluso dijo que "ganar o perder la elección es secundario" en este contexto de desestabilización económica. Afirmó que hay que poner "límites" en un evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio.

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa aseguró que pedirá la cárcel para los que especulan “contra el ahorro de la gente” por la corrida cambiaria. "Yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana", afirmó en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

"Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje, me voy a ocupar, esta vez, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que digamos, no se escape y vaya a cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso", sentenció Massa.

Y agregó: "Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas y creo que es tiempo de ponerle el límite".

Desde la política "hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente", afirmó Massa. Por último, cerró: "Y yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 ó 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro".

Rechazo a las declaraciones de Milei

Las entidades que nuclean a todos los bancos del país rechazaron hoy de manera conjunta las declaraciones formuladas por Milei en relación al dólar y los plazos fijos en pesos, y reclamaron "responsabilidad" en el último tramo de la campaña con vistas a los comicios generales del 22 de octubre, en una jornada en la que también diversos economistas criticaron al dirigente libertario y advirtieron sobre el impacto de sus dichos en el mercado cambiario. En diversos reportajes y declaraciones públicas de los últimos días, Milei señaló que "cuanto más alto esté el dólar, más fácil será dolarizar", que "el peso no puede valer ni excremento" y recomendó no renovar los plazos fijos en moneda nacional.

"Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", advirtieron en un comunicado conjunto la Asociación de Bancos de capitales nacionales (Adeba), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA).

"Los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas", evitando hacer "declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras", subrayaron las entidades bancarias. Remarcaron que, "más allá de que a esta altura ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero -con altísimos niveles de capital y liquidez- y su capacidad para ayudar al resto de los sectores frente a crisis internas o externas, declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia a mucha gente"