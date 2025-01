Se hunden las reservas del Banco Central y el Gobierno sigue perdiendo dólares

El Banco Central vendió este miércoles U$S 18 millones luego de dos jornadas con saldo positivo, pero las reservas internacionales se hundieron otros U$S 147 millones. Ese indicador clave sigue en picada, y cerró en U$S 29.647 millones, otro mínimo de 2025, mientras el Gobierno espera por dólares frescos del FMI.

Esta disminución preocupa al FMI, que considera clave acumular divisas para que tenga éxito el programa económico de Javier Milei. En este escenario, el dólar blue retrocedió a $ 1.220, y la brecha cambiaria se ubica en el 16%.

En las últimas tres ruedas, la autoridad monetaria perdió más de U$S 300 millones en reservas. El dólar oficial minorista -sin los impuestos- operó a $1.020,10 para la compra y a $1.078,15 para la venta. En el Banco Nación, el billete cotizó en $1.031,50 para la compra y a $1.071,50 para la venta.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista se ofreció a $1.051,50 por unidad, esto es, 50 centavos arriba del cierre del martes. El dólar MEP opera a $1.164,03 por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 10,65%. Y el Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.177,74 y el spread con el oficial se posiciona en el 11,95%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) cerró a $ 1.392,95. El cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.185,30. Por su parte, el Bitcoin operó a U$S 101.897, con un leve retroceso.

Por ahora, Caputo enfria la posibilidad de abrir el cepo al dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrió la posibilidad de levantar en el cepo al dólar en el corto plazo. Además, reiteró que se deben cumplir tres condiciones macroeconómicas, al tiempo que insistió que "no es un tema de fechas".

"Estimados, de las restricciones cambiarias se va a salir cuando las tres condiciones que nos hemos planteado estén dadas, como siempre hemos dicho con el presidente. No es un tema de fechas", escribió el jefe del Palacio de Hacienda en su cuenta de "X". En medio de las negociaciones con el FMI, Caputo sostuvo que "el programa económico continuará siendo el propuesto por Argentina".

"Como dijo Kristalina, el Fondo está muy impresionado con los resultados del programa y están dispuestos a seguir apoyando", remató el ministro. De este modo, Caputo salió a desactivar algunas versiones que mencionaban una salida del cepo en lo inmediato a partir del canje de deuda que está en marcha y un inminente acuerdo con el FMI.