Qué va a pasar con el dólar en enero 2026, según consultoras y bancos privados

Tras la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que comenzó a regir la semana pasada, el mercado financiero ajustó al alza sus previsiones para el tipo de cambio. Así lo reflejó el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de diciembre, elaborado con estimaciones de consultoras, bancos y centros de investigación privados y difundido por la autoridad monetaria este miércoles.

El cambio de expectativas se explica, en gran parte, por el inicio de la denominada fase de remonetización 2026, anunciada a mediados de diciembre por el BCRA. El nuevo esquema contempla una actualización mensual de las bandas cambiarias en línea con la inflación, lo que implica una aceleración del ritmo de ajuste respecto de los meses previos, cuando la banda superior avanzaba apenas un 1% mensual.

El BCRA publicó las proyecciones de la city

En ese contexto, el mercado comenzó a recalibrar sus proyecciones. Este jueves 8 de enero, el dólar oficial cerró en $1.485 en el Banco de la Nación Argentina, en un escenario de relativa estabilidad. El dólar blue se ubicó en torno a los $1.510, mientras que el dólar MEP cotizó a $1.492 y el contado con liquidación (CCL) a $1.533.

Según el REM, el ajuste de las bandas —que en enero subirán un 2,5%, en línea con la inflación de noviembre— eleva el techo cambiario y modifica las expectativas de corto plazo. Como resultado, los analistas privados pasaron a estimar un dólar más alto para el arranque de 2026 que el que preveían un mes atrás.

En concreto, el promedio del top 10 de consultoras que mostraron mayor precisión en sus pronósticos recientes ubica el tipo de cambio mayorista en enero de 2026 en $1.491, lo que representa una suba de $10,2 respecto del REM previo, publicado a fines de noviembre. La corrección, aunque moderada, marca un quiebre en la tendencia de expectativas contenidas que predominaba hasta entonces.

Este ajuste se da en un contexto en el que el Gobierno, encabezado por Javier Milei, junto con el ministro de Economía Luis Caputo, busca evitar que una suba brusca del dólar se traslade a los precios y complique el proceso de desaceleración inflacionaria.

De este modo, para enero de 2026 el consenso del mercado anticipa un dólar algo más elevado, pero todavía dentro de un sendero de ajuste gradual. Las consultoras y bancos privados coinciden en que el nuevo esquema cambiario introduce una dinámica más previsible, aunque con un nivel de tipo de cambio esperado superior al que se proyectaba antes del anuncio del BCRA.