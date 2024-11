Por salida de fondos del blanqueo, el Banco Central acumuló menos reservas esta semana

El Banco Central volvió a cerrar su participación en el mercado oficial de cambios con saldo positivo, aunque por cuarta jornada consecutiva el resultado se redujo. Este viernes apenas compró, en términos netos, unos u$s 7 millones, con lo que cerró la semana con una absorción de u$s 207 millones, la cifra más baja desde el 18 de octubre. Esta semana se registró así una menor compra de divisas del BCRA y una salida más pronunciadas de depósitos provenientes del blanqueo.

Según informó el organismo monetario, las reservas brutas internacionales aumentaron u$s 28 millones en la jornada y u$s 808 millones en la semana, para ubicarse en los u$s 30.873 millones. De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 20.555 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales rompieron el techo de los 30 mil y se ubican en u$s 30.873 millones.

"Respecto a los depósitos del sector privado, como era previsible, los denominados en dólares han comenzado a retroceder una vez finalizada la primera etapa del blanqueo. En cuatro ruedas cayeron u$s 612 millones", señala el informe de la consultora Vectorial.

Esta será una variable importante a seguir a futuro: el equilibrio del tipo de cambio financiero depende del ratio de dolarización de las carteras del sector privado. Actualmente los depósitos en pesos y dólares se encuentran estables en una relación 63% (pesos) y 37% (dólares). "Si desde este punto de partida los depósitos en moneda extranjera se estabilizan y los depósitos en moneda local siguen aumentando a una tasa entre el 3% y 4% mensual, probablemente asistiremos a un despertar del tipo de cambio paralelo", alerta el informe.

No obstante, las compras del BCRA siguen acompañando la dinámica virtuosa del mercado cambiario. Durante el mes de noviembre el BCRA acumula compras por u$s 1.238 millones de dólares, con lo cual ha logrado que las reservas brutas superen nuevamente los 30 mil millones. "De esta forma se encontraría mejor preparado para afrontar el pago de deuda pautado para enero, para el cual el Tesoro todavía debe comprarle al BCRA aproximadamente u$s 1.500 millones", concluye Vectorial.

Este viernes se observó en el mercado financiero una clara toma de ganancias. Los bonos de la deuda pública cayeron más de 1% y elevaron el Riesgo País a 734 puntos. El aumento fue de 14 puntos, con relación al cierre de la víspera. El referencial AL30 cede 1,3% y opera en u$s 69,65.

En el mercado cambiario, el dólar blue opera sin cambios en US$ 1.130, mientras que el MEP sube a $1.088 y el Contado con Liquidación a $1.117. El MERVAL abrió con leve suba de 0,1% y alcanza a 2.143.061 puntos. Los ADRs argentinos que operan en Nueva York muestran mayoría de tildes rojos.