¿Por qué no se pueden sacar dólares del banco este miércoles 6 de noviembre en Argentina?

Este miércoles 6 de noviembre, las entidades bancarias permanecerán cerradas. Ante esto, muchos se preguntan el motivo de este cierre y qué servicios estarán habilitados.

Los bancos no abrirán sus puertas debido a la celebración del Día del Trabajador Bancario, que se conmemora cada 6 de noviembre en el país. Esta jornada reconoce la labor y dedicación de los empleados bancarios, destacando el desarrollo del sector, compuesto por 64 bancos en total, de los cuales 13 son públicos y 51 privados.

La fecha se considera un día no laborable para los trabajadores del sector bancario. Por lo tanto, los empleados conmemoran esta jornada sin actividad en las entidades financieras. Por esta razón, se recomienda a los clientes de cada banco que tomen en cuenta esta fecha para organizar sus operaciones. Las sucursales estarán cerradas, por lo que no habrá atención al cliente. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no considera esta fecha como un feriado bancario, lo que significa que algunos servicios seguirán disponibles el 6 de noviembre.

¿Qué servicios financieros estarán disponibles este miércoles 6 de noviembre?

En primer lugar, los cajeros automáticos de los bancos estarán operativos, permitiendo realizar retiros, depósitos y otras gestiones. Además, los servicios virtuales de las entidades seguirán funcionando a través de sus sitios web oficiales y aplicaciones móviles, lo que permitirá a los usuarios realizar transferencias, pagar servicios y utilizar otras funciones del home banking. También estarán activos los sistemas de pago digitales, incluyendo billeteras, tarjetas de débito y crédito, así como la opción de pagar mediante transferencia.

Qué pasa el Día del Bancario.

Es importante mencionar que el cierre de actividades también afecta a las cámaras compensadoras, encargadas de la liquidación y compensación de operaciones. Como resultado, los vencimientos que coincidan con el 6 de noviembre se postergarán, y todas las operaciones con fecha de vencimiento este día se liquidarán al día siguiente, el jueves 7 de noviembre.

¿Por qué se celebra el día del bancario?

El 6 de noviembre se celebra la constitución de la Asociación Bancaria, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector, que se fundó en 1924. Desde entonces, el convenio colectivo del sector establece en su artículo 50: "Se instituye el 6 de noviembre de cada año como el Día del Bancario, aplicándose para esta fecha las mismas normativas que rigen para los feriados nacionales".

Qué se podrá hacer en el Día del Bancario.

El sindicato, encabezado por Sergio Palazzo, logró diversos acuerdos en 2024, con el objetivo de que los salarios de los trabajadores superen los índices de inflación. Estos ajustes incluyen el bono por el Día del Bancario, que este año tiene un monto mínimo de $1.252.181,74.