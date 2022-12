Massa se lanza a la búsqueda de los dólares en el exterior

Tras pedirle a los empresarios que repatríen los capitales, el ministro de Economía firmará un acuerdo para intercambiar información con Estados Unidos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió a los empresarios que repatríen los dólares que generaron dentro del país pero fugaron a una cuenta bancaria en el exterior. Esto en el contexto de la aprobación de la tercera aprobación de la revisión del FMI y de avances en el financiamiento del gasoducto Néstor Kirchner, que le permitirá a Argentina ahorrar millones en importaciones.

"Argentina va a dar un paso enorme para abrir los brazos a la repatriación de capitales", planteó el titular de la cartera económica el viernes. "Aspiramos a que haya un acuerdo de políticas de Estado, seriedad en el tratamiento respecto de la posibilidad de repatriación de capitales y patriotismo para la repatriación de capitales, que es el enorme desafío que nos va a permitir romper esta restricción histórica de que cada 10 años nos faltan los dólares porque los generamos en la Argentina, pero por falta de certeza de moneda y de seriedad los terminamos ahorrando o protegiendo fuera de la Argentina", opinó.

Más que un pedido patriótico, les habló con el bolsillo, puesto que su solicitud se anticipó a un ya largamente anunciado intercambio de información de la AFIP con el IRS, su par estadounidense. Desde la segunda semana a la que asumió, el ministro trabaja con que Estados Unidos deje de ser la guarida fiscal de argentinos que eluden al fisco en cuentas del sistema financiero norteamericano.

La firma del acuerdo por la Ley de Cumplimiento Tributario de cuentas extranjeras se realizará en el CCK en un acto junto a la AFIP y al embajador Marc Stanley. Tendrá vigencia desde el 1 de enero y hasta el 30 de septiembre el país del norte enviará información de todas las cuentas de ciudadanos argentinos allí.

Massa anticipó también que buscará que el Congreso trate una normativa que permita que hasta el 30 de septiembre los argentinos que no hayan exteriorizado tengan la oportunidad de hacerlo. Será, aclaró, “con regímenes que van desde un principio mucho más beneficioso hacia un régimen que establece que a partir del 1 de octubre del año que viene la aparición de esas cuentas prevé sanciones desde el punto de vista económico y penal”.

Esto marcará un antes y un después para las empresas y los ultra ricos que miran al Norte para esconder del fisco las ganancias que generan sus actividades en Argentina, dado que quedarán expuestos y tendrán que pagar por las consecuencias. Argentina es el único país latinoamericano con US$ 400.000 millones de sus ciudadanos en el exterior, de acuerdo al cálculo de la CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica). Se cree que el monto declarado es inferior al 25%, por lo que el año próximo la AFIP podría recaudar un monto sustancioso. Al mismo tiempo, ese listado contendrá gran parte de los actores que conspiraron contra el peso en busca de una devaluación en los últimos años, tanto del macrismo como del gobierno de Alberto Fernández.

En Diputados reside desde hace cinco meses el proyecto de Oscar Parrilli para crear un fondo con dinero evadido al exterior para pagarle al FMI. Un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional pretende la iniciativa, que es rechazada por Juntos por el Cambio, por considerar que la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) ya tienen herramientas para repatriar el dinero. Conseguir y cuidar los dólares forma el principal punto en la agenda de Massa, para lo que también la entidad recaudadora de Carlos Castagneto interactuará con su par estadounidense (IRS) desde el año próximo.

En el mientras tanto, el Gobierno ejecutó el segundo dólar soja para reforzar los activos en el Banco Central. Durante la primera semana de vigencia del Programa de Incremento Exportador, se comercializaron 1,8 millón de toneladas y el ingreso de divisas alcanzó los 955 millones de dólares, informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportador de Cereales (CIARA-CEC). Estos representan un tercio del total previsto para la duración de la medida que será hasta el próximo 31 de diciembre.

El viernes también aprobó el personal técnico del FMI la tercera revisión del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del organismo, que se espera se reúna este mes. Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a alrededor de US$ 6.000 millones. “Se está restableciendo el orden fiscal, moderando la inflación, mejorando la balanza comercial y fortaleciendo la cobertura de reservas”, plantearon voceros del Ministerio de Economía.

Al mismo tiempo, el Gobierno consiguió progresos para el financiamiento del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. En una reunión con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, Massa destacó que la iniciativa de financiar US$ 540 millones a través de la CAF “nos pone en un sendero mucho más probable de que no más allá de junio de 2024 tengamos terminado ya el segundo tramo y no solamente el primero cuyo compromiso es entregarlo y ponerlo en marcha el 20 de junio de 2023”.

La primera etapa del NK se encuentra en pleno proceso de construcción a cargo de ENARSA el organismo estima que estará terminada para el invierno del año próximo. Esto va a permitirle al país contar con autoabastecimiento energético, que le ahorre US$ 2.900 millones en importaciones anuales. Claro que se mantendrá la llegada de buques de GNL para el pico de mayor consumo en el invierno, explicaron a El Destape desde una de las principales productoras de gas, pero no los 35 actuales. Además, en el período de doce meses el balance dará cero.

Argentina cuenta con varios proyectos en marcha y otros proyectados, algunos de los que dependen de aprobaciones en el Congreso, como el de la producción de GNL. YPF se encuentra involucrada en todos estos. Para el de gas natural licuado, que en principio se realizará en conjunto con Petronas, proyectan en la petrolera 51% estatal que la capacidad productiva de GNL máxima de dos buques y cinco "trenes" a un precio internacional menor rondará los US$ 20.000 millones en exportaciones sólo de este subproducto. Esto se logrará recién en 15 años, pero forma parte de las políticas a largo plazo que sigue la gestión a cargo de Pablo González.

En lo inmediato, YPF también cuenta con un buen rendimiento financiero y productivo. Logró desarmar el mega endeudamiento del macrismo y volvió al nivel de pasivo que tenía en 2015, al mismo tiempo que cierra el año con un crecimiento equivalente en barriles del 9%. Este puede que sea el mayor salto de producción de la empresa en décadas.