La advertencia de Melconian a Milei por un dato la economía: "Deberías estar atento"

El economista Carlos Melconian analizó este martes la actualidad financiera argentina y aseguró que "sacando al timbero puro y a la gran plata, el resto tiene poco margen con el 'carry trade' que se puede hacer hoy". El especialista señaló que no se ve una fuerte llegada de fondos extranjeros y enfatizó que eso hace que, "hoy, para ganar, tenés que poner un capital fuerte".

En una entrevista en Radio Con Vos, el economista comparó esta situación con la de 2017, cuando dijo que "el 'carry' era estrafalario porque los fondos de inversión del extranjero llegaban y ponían plata". "Es una timba muy finita, muy riesgosa", enfatizó. Y dijo que, su queja es que "no hay un buen incentivo al tenedor de pesos".

Melconian habló de los riesgos que muchos señalan que implica la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos y dijo que "Trump no es proteccionista". Explicó que lo que pasa es que "tiene un tema especial con China, que es un país que hace lo que se le canta y no sabe cómo escapar del capitalismo y sacárselo de encima". Para Melconian, "proteccionistas son los europeos", pero Trump es proteccionista sólo con China.

El ex titular del Banco Nación durante el macrismo sostiene que "hoy, la política juega fuerte y no se perdió el control político y económico". Y enfatizó que "debe seguir la sensación de que está todo bajo control". "Argentina está comprando que 80 años nos cagaron y ahora vino uno y está pateando el tablero. El presidente se siente muy seguro, pero debería estar atento", advirtió Melconian.

El economista mencionó, entre las asignaturas pendientes, que el dólar bajo con escasas reservas es un tema que genera cierto riesgo y eso es algo a resolver para levantar el cepo. "Genera incertidumbre respecto del pago de la deuda. El Gobierno es como una persona que pesaba 180 kilos, que es muy riesgoso, y ahora está en 110 kilos. Mejoró, pero aún le falta", agregó al respecto.

También advirtió que llegan dólares de manera fuerte y advirtió que "hay una altísima probabilidad de que con una tasa de inflación que no es la deseada, con un empleo que no crece y con inversiones que no llegan, hay un límite muy claro para el proyecto del gobierno". "La zapatería toma solidez cuando se venden zapatos, no cuando le dan un crédito. De entrada, puede ayudar, pero no es la solución para lograr solidez económica", ejemplificó Melconian.