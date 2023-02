En un mes de fuerte presión cambiaria, el Banco Central perdió US$ 190 millones en enero

El saldo positivo de la primera quincena se borró por las ventas que concretó la entidad que preside Miguel Pesce para atender la demanda y evitar fuertes saltos en las cotizaciones del blue y los financieros.

En un mes signado por la fuerte presión cambiaria sobre los dólares alternativos, el Banco Central vendió US$ 190 millones durante enero. El saldo positivo de la primera quincena se borró por las ventas que concretó la entidad que preside Miguel Pesce para atender la demanda y evitar fuertes saltos en las cotizaciones del blue y los financieros.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 293,181 millones, en futuros MAE US$ 50,85 millones y en el Rofex US$ 2.139 millones. El Banco Central terminó la última rueda del mes con ventas por US$ 87 millones, por lo que durante enero la autoridad monetaria acumuló ventas por unos US$ 190 millones.

Se vienen más pagos al FMI y bajarán reservas

El lunes, el Gobierno efectuó un nuevo pago al FMI, lo cual impactó en el nivel de reservas que difundió el Banco Central. El desembolso al organismo multilateral de crédito fue de US$ 692 millones y en el día las reservas cayeron US$ 743 respecto al viernes para situarse en US$ 41.517 millones.

Este pago se dio en base al cronograma de vencimientos fijado en el programa vigente que refinanció el préstamo de 45.000 millones concretado durante la administración de Mauricio Macri. El miércoles se deben abonar otros US$ 710 millones, que deberán ser saldados antes de que se complete la cuarta revisión correspondiente al último trimestre de 2022, que finalizará en marzo.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central.

Las autoridades nacionales cumplieron con las metas del último trimestre del año con el FMI, gracias a la implementación del denominado "dólar soja II", equilibrio en las cuentas fiscales y a la política de frenar el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro. Esto habilitará al organismo multilateral a gatillar en marzo un nuevo desembolso para la Argentina por US$ 5.000 millones.

Según el cronograma de pagos, con el vencimiento del lunes la Argentina habría afrontado en total en enero unos US$ 2.650 millones. En base a las metas acordadas con el Fondo, la Argentina debía culminar 2022 con una acumulación neta en reservas de al menos US$ 5.000 millones, cifra que finalmente sobrecumplió y que, en base a las estimaciones privadas, "no requerirá de waiver" (perdón) para pasar el examen.

Mercado cambiario

El dólar blue marcó el segundo descenso consecutivo, bajó un peso y cerró a $ 382. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 106% promedio.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a $ 194,15, con una suba de ocho centavos con relación al lunes. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó en los $ 320,35.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación ascendió 0,3% hasta los $ 370,46, y el dólar MEP avanzó 0,8% a $ 356,94.

Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense cotizó a $ 186,89, con un aumento de 33 centavos con relación al último cierre. La de hoy es la corrección diaria más alta del mes, a excepción de las de los comienzos de semana.