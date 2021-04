El dólar blue pegó un salto este viernes que llegó a los 151 pesos en las cuevas de la city porteña. En tanto, el dólar divisa que se comercializa en el mercado internacional de divisas, cotiza a 93,12 pesos. El dólar paralelo se vende a 150 pesos en las cuevas, mientras que cotiza a 146 pesos para la compra.

Dólar oficial

Por otro lado, el dólar oficial aumenta de a pocos centavos día a día y este viernes se encuentra en 97,75 en promedio par ala venta, mientras que para la compra cotiza a 92,17 pesos, en el Banco Nación.

Dólar solidario

El tipo de cambio solidario, el cual surge de sumarle al oficial un 30% de impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, ya se encuentra en $162,11. Dependiendo del banco en donde se lo consulte, el precio puede variar levemente.

Dólar MEP

En cuanto a los dólares financieros, el tipo de cambio MEP (Mercado Electrónico de Pagos) se consigue, en promedio, por 145,50, sin contar las comisiones del agente. De esta forma, se convierte en el dólar libre más barato del mercado.

Dólar CCL

El dólar CCL (Contado con Liquidación) que surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C tiene un precio de 152 pesos. Nuevamente, sin contar las comisiones que cobran las sociedades de Bolsa.

El Banco Central superó los US$ 1.000 millones en compras en lo que va de abril

El Banco Central (BCRA) compró cerca de US$ 70 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y superó los US$ 1.000 millones en intervenciones netas por esa vía en lo que va de abril, casi 18 veces más que en las primeras 12 ruedas de abril del año pasado cuando había adquirido apenas US$ 56 millones.



Del mismo modo, las reservas internacionales brutas alcanzaron los US$ 40.186 millones, casi US$ 600 millones más que a principios de mes y US$ 1.500 millones más de su nivel más bajo registrado el pasado 3 de diciembre, cuando habían alcanzado los US$ 38.652 millones.



En el inicio de esta semana, se operaron US$ 290,6 millones en el segmento contado, con un fuerte dominio de la oferta privada en la que la divisa norteamericana operó lateralizada en torno al valor fijado para hoy por el BCRA de $ 92,77 para la compra y $ 92,97 para la venta, cinco centavos arriba del cierre.

"Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales totalizaron hoy unos US$ 70 millones, aproximadamente", detalló el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio.



El nivel sostenido de liquidación de exportaciones, la administración del comercio exterior para priorizar la compra de insumos y la reestructuración de pagos de deuda en dólares nacional, provincial y de grande empresas dieron espacio al Banco Central para acumular reservas y quedarse con el excedente del superávit comercial desde diciembre