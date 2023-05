El BCRA acumuló compras por US$302 millones, el monto semanal más importante en 2023

El Banco Central confirmó hoy que finalizó la jornada con un saldo positivo de US$101 millones, con lo que en los últimos cinco días adquirió unos US$302 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y anotó el monto semanal más importante en lo que va del año.

En los días previos, la autoridad monetaria adquirió US$60 millones en la rueda del lunes, 40 millones de dólares en la del martes, US$ 50 millones en la jornada del miércoles y 51 millones en la de ayer.

“El BCRA lleva once ruedas con saldo positivo en el mercado y acumuló US$ 150 millones faltando seis jornadas en el mes”, precisó la entidad a través de un comunicado de prensa.

Esta es la sexta vez en el año que el organismo monetario compró con tres dígitos: la primera vez fue el 13 de enero, cuando sumó US$ 200 millones; el 13 de abril adquirió US$ 333 millones; el 21 de abril se hizo con US$290 millones; el 24 de abril dejó un saldo positivo de US$ 105 millones; y el 12 de mayo sumó 101 millones de dólares.

Los resultados de hoy se dan tras la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), con un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales.

La autoridad monetaria confirmó también que “el acumulado en esta tercera etapa (de dólar soja) es de US$3.000 millones”.

“El dólar soja aportó hoy casi US$151 millones, totalizando en la semana ingresos por alrededor de US$566 millones”, detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

En lo referido al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $243,59 promedio, con un incremento de 58 centavos respecto al último registro, y así marcó un avance semanal de $3,52, equivalente a una suba de 1,46%.

Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal cerró con un retroceso de dos pesos, a $486 por unidad, con lo que en los últimos cinco días avanzó 11 pesos.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cedió 0,5%, a $493,16; mientras que el MEP bajó 1,7%, a $465,42.

A diferencia de la jornada de ayer, cuando fuentes oficiales deslizaron que la sensible suba que tuvieron los dólares financieros respondió a “una decisión estratégica impulsada desde el Ministerio de Economía, que tiene como objetivo terminar con operaciones especulativas y ‘rulos’ financieros", hoy el contado con liquidación y el MEP cerraron a la baja.

En este sentido, analistas de mercado apuntaron a Télam que en la rueda de hoy se vio la presencia oficial en el mercado secundario de bonos, lo que permitió tener un día “de mayor tranquilidad y previsibilidad en el frente cambiario”.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 65 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $232,75, mientras que en la semana mostró un incremento acumulado de $3,55 (+1,55%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $312,09 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $396,11.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $420,12, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $480,14.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$311 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron negocios por US$146 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$625 millones.

Con información de Télam