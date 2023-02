El Banco Central vendió en seis días más reservas que en todo enero

Según fuentes del mercado, el Central vendió US$ 66 millones este miércoles y en lo que va de febrero acumula un balance negativo de US$ 307 millones.

En apenas seis días hábiles, el Banco Central (BCRA) vendió más de US$ 300 millones en el mercado cambiario, una cifra que supera largamente al rojo de todo el mes de enero (US$ 190 millones). La aparente paz cambiaria de las últimas jornadas coincidió con el ascendente ritmo de ventas de la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce.

Según fuentes del mercado, el BCRA vendió US$ 66 millones este miércoles y en lo que va de febrero acumula un balance negativo de US$ 307 millones. En paralelo, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, los exportadores ingresaron en lo que va de febrero U$S 185 millones, lo cual representa una caída del 74% con respecto a las primeras ruedas de febrero.

La reducción del aporte del sector agropecuario no es novedad. El Central cerró enero con ventas netas en el mercado cambiario por US$ 190 millones, un mes en el que se vio afectado por un récord de baja liquidación del sector agroexportador, que promedió ingresos diarios por debajo de los US$ 40 millones, el registro más bajo desde 2007.

La fuerte sequía y el adelanto de exportaciones que significaron las ediciones en septiembre y diciembre del Programa de Incremento Exportador (PIE), conocidos popularmente como "dólar soja" 1 y 2, determinaron en enero una merma muy marcada en las liquidaciones del principal complejo exportador. De hecho, en enero de 2022 el complejo cerealero liquidó por US$ 2.440 millones frente a unos US$ 900 millones del mismo mes de 2023.

Mercado cambiario

En el promedio de la semana, el dólar blue anotó una suba de dos pesos y cerró a $ 379. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 100% promedio.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a un promedio de $ 196,93 promedio, con una suba de 19 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 324,93.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación cedió 0,1% hasta los $ 365,90 por unidad, y el dólar MEP sumó 1,2%, en $ 357,28.

Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense operó a $189,87, con un aumento de 35 centavos en relación con el cierre previo. En los tres primeros días de esta semana, el tipo de cambio mayorista subió $ 1,83, algo por encima de los $ 1,68 de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior.