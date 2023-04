El Banco Central compró US$60 millones y en la semana adquirió US$297 millones

(Actualiza información)

El Banco Central cerró hoy con un saldo positivo por US$ 60 millones, con lo que a lo largo de la semana efectuó compras por unos US$ 297 millones en el mercado de cambios.

De esta manera, la autoridad monetaria que finalizó “en verde” por cuarta rueda consecutiva

La compra de hoy se da luego de la puesta en marcha el pasado lunes, de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), con un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales.

Si bien el lunes vendió US$ 99 millones, el martes y el miércoles, la autoridad monetaria pudo adquirir US$ 2 millones en cada uno de esos días, mientras que el miércoles sumó US$ 332 millones, la cifra más importante del año.

“El dólar soja 3 aportó hoy cerca de US$ 147 millones”, apuntó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $ 221,77 promedio, con un incremento de 15 centavos respecto al último registro, y de esta forma, marcó un avance semanal de $ 3, equivalente a una suba de 1,37%.

Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal cerró sin cambios, a $ 400 por unidad, con lo que en los últimos cinco días avanzó $ 8.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,7%, a $404,81; mientras que el MEP ganó 2,7%, a $398,62.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 42 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $215,10, mientras que en la semana mostró un incremento acumulado de $3,88 (+1,83%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $288,30 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $365,92.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $388,10, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $443,54.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$312 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$0,4 millones y en el mercado de futuros Rofex US$335 millones.

Con información de Télam