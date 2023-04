El Banco Central compró US$ 332 millones, la cifra más alta del año

El Banco Central terminó la jornada con compras por US$ 332 millones, la cifra más alta del año hasta ahora. Con esta operación, el saldo negativo de abril se redujo ahora a los US$ 181 millones y las ventas del año caen a US$ 3.159 millones.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 951,578 millones, en futuros MAE US$ 60 millones y en el Rofex US$ 510 millones. Por el dólar agro ingresó en la fecha US$ 573,980 millones.

Desde el Gobierno informaron que se espera un adelanto de liquidación, tanto de soja como de economías regionales, cercanas a los 9.000 millones de dólares, lo que significará una transferencia de recursos extra de 780.000 millones de pesos, como consecuencia del diferencial entre el tipo de cambio oficial y la nueva devaluación quirúrgica conseguida por el sector.

Durante las primeras dos ediciones del dólar soja, las diferentes producciones regionales reclamaron su propio tipo de cambio. En su momento, el ministro Sergio Massa había argumentado que no era factible tal medida ya que se produciría un impacto directo en los precios de algunos alimentos, como los aceites o la carne.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a $ 221,58 promedio, con una suba de 12 centavos respecto de ayer. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación avanzó 1% a $ 402,14 y el dólar MEP sumó 1,4% a $ 391,39. En el segmento informal, el denominado dólar blue operó con un incremento de dos pesos a $ 400 Por último, en el segmento mayorista la divisa cotizó a $ 214,67, con un aumento de 43 centavos en relación con el cierre previo.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 1,38% y se ubicaba en 270.553,90 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 4,1%. En el panel líder local, los papeles de Telecom Argentina y Cresud anotaban alzas de 3,89% y 3,41%, respectivamente.

Por su parte, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayorías de ganancias, en una jornada en la que Telecom Argentina lideraba ese lote con un incremento de 4,1%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban descensos de hasta 6,8%, mientras que los títulos en pesos marcaban alzas de hasta 3%. En ese marco, el riesgo país ascendía levemente 0,1% en 2.387 puntos básicos.