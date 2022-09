Efecto soja: el Banco Central compró U$S 300 millones, la cifra más alta en seis meses

Las compras se dan luego de que el Ministerio de Economía oficializara la aplicación de un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja hasta el 30 de septiembre próximo.

El Banco Central (BCRA) finalizó la jornada de este miércoles con un saldo positivo de 300 millones de dólares en la compra de reservas internacionales, alentado por la implementación del tipo de cambio especial temporal para la exportación de soja que se puso en marcha el lunes pasado. Se trata de la compra más importante que realizó la autoridad monetaria desde marzo e igualó el récord de la adquisición más alta en la gestión de Alberto Fernández.

Las compras se dan luego de que el Ministerio de Economía oficializara la aplicación de un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja hasta el 30 de septiembre próximo, una medida acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, 5.000 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de dólar soja hoy fue de US$ 464 millones. De esta manera, la autoridad monetaria ya lleva comprados alrededor de 440 millones de dólares, dado que se suman los 140 millones adquiridos en la rueda de ayer.

Según pudo saber El Destape, en los pasillos del Palacio de Hacienda recogen muy buenas respuestas por parte del sector y el ritmo de liquidación es superior a las previsiones que tenían en mente los funcionarios del equipo del ministro de Economía, Sergio Massa. De un universo primario de 20 millones de toneladas por liquidar -y teniendo en cuenta que los exportadores suelen quedarse con un remanente de cinco millones- quedarían alrededor de 14 millones de toneladas por ingresar. De esta forma, se podrían superar los U$S 5.000 millones proyectados en un primer momento.

Agricultura anunció una prórroga para exportadores

El Ministerio de Agricultura estableció que los exportadores que adhieran al Programa de Incremento Exportador y que cuenten con Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de los productos alcanzados, vigentes y con vencimiento del periodo de embarque declarado, más la prórroga automática, durante setiembre y octubre, podrán solicitar una extensión extraordinaria de 90 días para realizarlo. El pedido de prórroga deberá ser justificado por razones logísticas o comerciales ante la Secretaría de Agricultura.

Además, indicó que queda excluida del Programa de Incremento Exportador el registro de nuevas operaciones de modalidad DJVE 30, régimen especial que otorga un plazo de validez de las declaraciones juradas de 30 días corridos desde su aprobación para que el exportador oficialice la destinación de exportación para consumo ante la AFIP. Por su parte, la Secretaría de Agricultura realizará el seguimiento de las operaciones de compraventa de grano en relación con el registro de las DJVE que se encuentren dentro del Programa.

Por otro lado, y ante las dudas de los productores, la resolución estableció que las operaciones de ventas de fertilizantes, semillas y otros insumos con pago en especie (soja) realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia del referido decreto no se encuentran alcanzadas por el citado programa. Aclararon además, que aquellos sujetos que no estén adheridos a dicho programa, sea para operaciones tales como pago de alquileres de campo, compra de pellets y/o harina para consumo animal, procesamiento para alimentos balanceados, y/o cualquier otro tipo de operación, no se encontrarán alcanzados y "por ende no podrán acceder al contravalor excepcional y transitorio" del tipo de cambio de $200 por dólar.