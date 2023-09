Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 23 de septiembre

El dólar blue cerró los mercados el viernes 22 de septiembre sin novedades en la cotización con respecto al jueves y cotizó a $ 745. El Banco Central terminó la última rueda de la semana con otra compra por U$S 1 millón en el mercado. En la semana totalizó compras por U$S 116 millones y en septiembre acumula U$S 515 millones de compras netas.

