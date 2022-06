Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 29 de junio y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo alcanza niveles récord y roza los 240 pesos. Qué pasa con el resto de las monedas.

El dólar blue mantiene una suba de siete pesos registrada el martes y se vende este miércoles 29 de junio a un promedio de $239 por unidad, con lo que registra una nueva marca máxima. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 83%.

En tanto que la cotización del dólar oficial abre en $130,14, con una suba de siete centavos con relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 1%. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,7%, a $ 247,99; mientras que el MEP aumenta 1%, a $ 243,63, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 17 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $124,87. Así, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $214,73.

El riesgo país, índice medido por el JP Morgan para evaluar el nivel financiero y crediticio de un país, se ubica en la Argentina en los 2500 puntos.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada del martes con un saldo positivo de alrededor de US$ 150 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 426 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 55 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1154 millones.

Por qué suben el dólar blue, el MEP y el CCL

El analista financiero Gustavo Ber afirmó a El Destape que el alza del dólar blue, el MEP y el CCL se debe al "clima de nerviosismo del mercado local producto de la incertidumbre tanto externa como interna y a la situación de mayor emisión monetaria por los ruidos recientes de los títulos en pesos".

Acerca de la incertidumbre externa, especificó que se debe a "una aversión al riesgo global que transcurre todo el año y lleva a los principales índices a mercados bajistas ante el riesgo de inflación recesión", a lo que se suma el alza de tasas de la FED y su tono "hawkish" de endurecimiento de la política monetaria.

Ber explicó que lo que sucede es que el blue se reacomoda a los dólares financieros y no al revés. En ese sentido, especificó que "las medidas de mayor restricción al Mercado Único Libre de Cambios" que tomó el Banco Central el lunes para restringir las "importaciones especulativas" generaron una derivación de fondos natural a los dólares financieros.