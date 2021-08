Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 24 de agosto

El dólar oficial opera sin cambios a 102,50 pesos, mientras que las variantes bursátiles se negocian con leves alzas.

En las primeras horas de este martes el dólar oficial cotiza sin cambios en torno a los 102,50 pesos. En el mercado paralelo, el dólar blue se mantiene en 182 pesos, y la brecha con el mayorista, que se negocia con una leve suba de 0,3 por ciento hasta los 97,31 pesos, alcanza al 87,6 por ciento.

Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que surge de sumarle al oficial un 30% de impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, que se posicionó en los $169,13. De todos modos, el valor final depende de la entidad bancaria en donde se lo consulte dado que puede variar levemente.

Dólar Blue

El dólar blue cotizó el último día hábil a $177,00 para la compra y $182,00 para la venta, mientras que el oficial $96,64 y $102,64, respectivamente, lo que llevó la brecha entre el oficial y el dólar blue a 82.93%. Si bien el valor del lunes mantuvo el mismo valor que tuvo en la última rueda, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario.

Brecha cambiaria

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 77%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 381,490 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 9 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron U$S 187 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en verde nuevamente tras las nuevas medidas que tomó el Banco Central para limitar al Contado Con Liqui (CCL) la semana pasada. El MEP o “Bolsa” alcanza los $ 170,54. Mientras tanto, el CCL llegó a los $ 171,66.