Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 21 de marzo

Cuál es el valor del dólar oficial, el dólar blue, el MEP, el CCL, el mayorista, el tarjeta y el Qatar este martes 21 de marzo de 2023.

En una semana marcada por las sequías que afectan el ingreso de divisas al país, el dólar blue registró cambios y abrió los mercados con fuerte incremento y cotiza a 386 pesos para la venta. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal se ubica en torno al 79% promedio.

Dólar blue

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El dólar blue presentó un importante aumento desde el inicio de la semana y este martes 21 de marzo cotiza a $382 para la compra y $386 para la venta. Hace dos semanas llegó a cotizar 373 pesos la venta.

Dólar oficial

El dólar oficial cotiza en la apertura de este martes 21 marzo a $203.46 para la compra y $210.82 para la venta. También presenta un incremento a comparación de la semana pasada.

Dólar mayorista

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó la jornada de ayer con un incremento de $1,18 centavos y hoy cotiza a un promedio de $204,53.

Dólar ahorro

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $275,40 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $349,55.

Dólar turista y dólar Qatar

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubica en $370,74, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, en $423,70.

Dólar MEP y Contado con Liquidación

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) marca un descenso de 0,2%, a $402,75; mientras que el MEP cae 0,3%, a $387,58, en el tramo final de la rueda.

Las reservas del Banco Central cayeron US$ 554 millones

El Banco Central (BCRA) cerró la rueda el viernes pasado con un saldo negativo de US$ 139 millones y en la semana vendió US$ 554 millones. En lo que va del mes, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce acumula un rojo de US$ 871,50 millones

La semana pasada, el Gobierno acordó con el FMI una reducción en la meta de acumulación de reservas internacionales para 2023 ante el efecto de la sequía sobre las exportaciones, al tiempo que mantuvo sin cambios la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal para este año. La decisión forma parte del acuerdo a nivel técnico alcanzado por las autoridades argentinas y el personal del FMI sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses de Argentina, que deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral en las próximas semanas.

En ese sentido, fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que la nueva meta implica "llegar a fin de año con una acumulación de aproximadamente US$ 2.000 millones menos", aunque evitaron dar precisiones sobre el sendero de acumulación para cada trimestre, ya que no se pueden hacer anuncios oficiales sobre los objetivos hasta tanto el Directorio del FMI termine de aprobar el acuerdo alcanzado a nivel del Staff con el Gobierno.