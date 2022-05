Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 17 de mayo

La divisa en el mercado paralelo mantiene una leve suba registrada el lunes.

El denominado dólar "blue" mantiene este martes 17 de mayo un incremento de tres pesos registrado el lunes y se vende a un promedio de $205 por unidad. De esta forma la divisa en el mercado paralelo es de las más caras del mercado. En tanto, la brecha entre el precio del dólar blue y el dólar oficial llega al 64% en promedio, aproximadamente.

La cotización del dólar oficial cerró el lunes en $123,26, con una suba de 15 centavos en relación al viernes, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operaron con altibajos. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza a $ 213,07; mientras que el MEP retrocede 0,2%, a $ 210,54, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense es un promedio de $117,88. En tanto que el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $160,24 por unidad, y el dólar solidario, con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $203,38.

Según el Banco Central, la autoridad monetaria finalizó la jornada del lunes con un saldo positivo de 69 millones de dólares. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 460 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 20 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 296 millones.

A su vez, el dólar CCL GD30 se vende a un promedio de $212,61 y el CCL CEDEAR se vende a $213,44.

El BCRA autorizó subas en costo de financiación de tarjetas de crédito

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incrementó el lunes la tasa de refinanciación de deudas de tarjetas de crédito para las personas que no alcanzan a cancelar el resumen o pagan los importes mínimos o simplemente para quienes quieren refinanciarlas. A través de la Comunicación 7512/2022 del BCRA, se incrementó la tasa para la refinanciación de créditos dos puntos: de 51 por ciento al 53 por ciento anual.

La suba viene luego de haber sostenido durante mucho tiempo tasas inferiores a las tasas que los bancos cobran para créditos personales o préstamos exprés. Desde 2020, el BCRA viene limitando las tasas que los bancos pueden cobrar a los clientes por la refinanciación de las tarjetas de crédito como forma de evitar el golpe en el bolsillo.