Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 14 de septiembre

Pasadas las elecciones, el dólar no sufrió las modificaciones que vaticinaban los voceros del mercado. A cuánto cotiza la divisa estadounidense y a cuánto asciende la brecha con el dólar paralelo.

El dólar oficial cerró este lunes en un promedio de $103,62 para la venta según promedio del Banco Central, con un avance de $0,06 respecto del viernes. El dólar blue no dio mejores noticias ya que cerró a $182.

El dólar turista, con el recargo de 30% contemplado en el impuesto País, culminó la rueda en un valor final de $134,2. Mientras que el dólar solidario que incluye el nuevo recargo del 35% cotiza a $170,4 pesos. Por su parte, el dólar mayorista avanzó $0,10 y finalizó en $98,19.

Pese a las especulaciones por el resultado de las PASO 2021, en el segmento bursátil, el dólar Contado con Liquidación avanza un 4,4% a $ 178,35. El dólar MEP cotizaba a $172,84, con un alza de 1,3% y el spread se ensancha al 76,21%. La brecha con el oficial se ubica al 81,8%, la mayor desde principios de diciembre.

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 75%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre. En la semana previa a las PASO, el paralelo se ubicó al principio en los $ 182, pero el martes saltó hasta los $ 183,50. El miércoles redobló la apuesta y alcanzó un nuevo valor máximo del año al alcanzar los $ 187. Sin embargo, el ilegal cayó cuatro pesos en la apertura de este lunes.

El Banco Central compró dólares en el mercado oficial

El Banco Central cerró la jornada con compras netas por cerca de U$S 15 millones en el primer día posterior a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). De esta forma, la autoridad monetaria continuó con la postura compradora con la que había cerrado el viernes último, cuando había adquirido cerca de US$ 8 millones en el mercado cambiario, pese a que septiembre es un mes históricamente desfavorable para el BCRA por la falta de liquidación de divisas del sector agropecuario.



"Según estimaron fuentes privadas del mercado, la autoridad monetaria compró poco más de US$ 15 millones en el mercado", informó el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana. Se dio luego de una jornada en la que se movieron US$ 488,78 millones en el segmento contado y US$ 456 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.