Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 28 de julio y el riesgo país

La divisa marca una tendencia alcista en lo que va de la semana. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de subir cuatro pesos en lo que va de la semana, el dólar blue se vende este jueves 28 de julio a 326 pesos. La brecha entre el dólar ilegal que se comercializa en cuevas ilegales y el oficial se ubica en un promedio del 140%, cerca de su marca histórica de 150% que alcanzó en octubre de 2020.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza a $ 331,07; mientras que el dólar MEP sube a $ 323,85.

En el segmento mayorista, la cotización del dólar estadounidense registró un aumento de 23 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $130,91. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $178,85 por unidad, y el dólar solidario, con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $227,01.

En tanto, el dólar turista o tarjeta-y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 240,76. En tanto que el riesgo país perdió 2,3% hasta los 2.835 puntos básicos, de acuerdo al índice que elabora el JP Morgan para medir el nivel crediticio y financiero de los países.

Qué pasó en los mercados financieros el miércoles

En una rueda con fuerte demanda para el pago de energía, estimada en más de U$S 150 millones, el Banco Central volvió a efectuar ventas para subsanar el faltante de la oferta. La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce terminó la jornada del miércoles con ventas por U$S 130 millones en el mercado.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 254,520 millones, en futuros MAE U$S 190,370 millones y en el Rofex U$S 1.363 millones.

El índice S&P Merval escaló 1,51% y se ubicó en 121.860,02 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaron hasta 5%. Los papeles de BYMA y Transportadora de Gas del Sur anotaron alzas de 5,10% y 4,46%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York tuvieron mayoría de ganancias, en una jornada en la que Mercado Libre lideró ese lote con un incremento de 5%. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaron con alzas de hasta 3,9%, mientras que los títulos en pesos operaban con subas de hasta 0,5%