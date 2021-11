Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves

El tipo de cambio ilegal se mantiene como la divisa más cara en el mercado cambiario. Hoy, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 93%.

En una jornada que se espera sea volátil por el clima electoral, el dólar blue abrió en los $ 205, su nuevo récord histórico. De esa forma, se mantiene como la divisa más cara en el mercado cambiario. Hoy, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 93%.

El Banco Central volvió a desprenderse de divisas en la jornada del miércoles. En concreto, entregó U$S 180 millones en el MULC para satisfacer la demanda en el mercado spot oficial ante un volumen muy elevado (U$S 770 millones). Así, el BCRA estiró la sangría en lo que va del mes a U$S 322 millones.

Cabe señalar que, en paralelo, ingresaron U$S 295 millones del Banco de Desarrollo de América Latina que pasan a engrosar las tenencias de la entidad que conduce Miguel Pesce.

A su vez, el MEP o “Bolsa” se posiciona en los $ 183,38. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) se estira hasta los $ 185,35. En cuanto al MEP y el CCL no regulados, cotizan en $ 198,66 y $ 210,98, respectivamente.

Por último, el dólar oficial no tiene cambios y se comercializa en los $105,25. Lo mismo ocurre con el dólar solidario, que se posiciona en los $ 173,66.